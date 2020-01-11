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В Италии белорус избил украинца из-за спора о Сталине

13:17 11.01.2020
Митинг КПРФ © KM.RU
© KM.RU

В Италии полиция задержала 59-летнего дальнобойщика из Белоруссии, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего коллегу с Украины, пишет РИА Новости

Инцидент произошел 5 января в Сордьо, административный центр Лоди. Как утверждает издание il Cittadino, конфликт между мужчинами возник в ходе дискуссии о политике своих стран и об Иосифе Сталине. В результате белорус набросился на коллегу, ударив его по голове железным прутом.

Украинец госпитализирован в тяжелом состоянии, белорусу предъявили обвинения в покушении на убийство.

Темы: Италия, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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11.01.2020, 20:45
Гость: stalker

Может все и так. Только это не отменяет сказанного мной. Почти все конфликты как правило происходят в этой последовательности. А кто там за кого был не столь важно. Не стоит бытовую ссору в сферу политики примешивать. Хотя мне лично кажется странным что беларусс против Сталина выступал. И дело вовсе не в любви к нему в этой республике. Просто в годы ВОВ именно в Беларуссии погибло много мирных жителей от рук карателей. Хотя, может быть кто-то из его родных пострадал от сталинских репрессий. Тогда это многое объясняет.
11.01.2020, 20:30
Гость: Ай балам

Да вы что, а областные музеи УССР,БССР,РСФСР. Да эти мародёры разграбили уникальную библиотеку Л.Н.Толстого, спустили воду из пруда и украли выложенное дно из морёного дуба. Я уже не говорю о музеях Минска, Львова. Банды Розенберга шастали по временно оккупированой територии. Нужны им были твои земли ,генералитету должны были нарезать землицы в Европе и Африке. Но в одном прав землю наши отцы и деды им нарезали по 2 м.
11.01.2020, 20:29
Гость: Нахум-алимпиавич

Среди русского народа, зимой 1953 года после суда над "еврейскими врачами-убийцами,"ходили радостные слухи о том, что скоро начнется массовая депортация евреев в Сибирь; там, якобы, уже строятся бараки, а к Москве и другим крупным городам подгоняются товарные вагоны для перевозки евреев. Но
тут случилась оказия -отправился в ад советский Аман.
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