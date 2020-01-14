Немецкая прокуратура заподозрила выходцев из Чечни в подготовке теракта

15:46

Прокуратура Берлина подозревает чеченцев в подготовке теракта.

"Подозреваемым чеченского происхождения в возрасте от 23 до 28 лет вменяется в вину поиск места для теракта из исламистских убеждений. У одного из них в ходе полицейского досмотра был найден соответствующий фотоматериал на мобильном телефоне. Сегодняшние обыски должны внести ясность в их мотивы", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы ведомства.

Обыски проводились в четырех федеральных землях - Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии силами уголовной полиции "при поддержке заграничных полицейских служб".

Прокуратура не сообщила общее число подозреваемых. По информации ведомства, у них изъяты наличные деньги, холодное оружие, а также информационные носители.

Конкретной угрозы теракта на настоящий момент нет.