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Немецкая прокуратура заподозрила выходцев из Чечни в подготовке теракта

15:46 14.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Прокуратура Берлина подозревает чеченцев в подготовке теракта.

"Подозреваемым чеченского происхождения в возрасте от 23 до 28 лет вменяется в вину поиск места для теракта из исламистских убеждений. У одного из них в ходе полицейского досмотра был найден соответствующий фотоматериал на мобильном телефоне. Сегодняшние обыски должны внести ясность в их мотивы", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы ведомства.

Обыски проводились в четырех федеральных землях - Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии силами уголовной полиции "при поддержке заграничных полицейских служб".

Прокуратура не сообщила общее число подозреваемых. По информации ведомства, у них изъяты наличные деньги, холодное оружие, а также информационные носители.

Конкретной угрозы теракта на настоящий момент нет.

Темы: Германия, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.01.2020, 19:45
Гость: Катапуся

Что делаешь в Берлине? Почему не возвращаешься? Почему плохо адаптировался?
14.01.2020, 18:33
Гость: Патриот Золотой Орды

Золотые слова! Там сплошные русофобы. Долой злой Запад!
14.01.2020, 17:52
Гость: вропейский быватель

Верю, унитазы мыть не будут.Аллах не позволяет.
Все комментарии (8)
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