]]>
]]>
Главная В мире Новости

Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии

06:36 14.01.2020
Халифа Хафтар
Скриншот с YouTube
Сюжет: Война в Ливии

Командующий Ливийской Национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар уехал из России, так и не подписав соглашение о перемирии с главой правительства Национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем, пишет "Интерфакс" со ссылкой на арабские СМИ.

Отмечается, что делегация во главе с Хафтаром покинула Москву, не подписав соглашение о прекращении огня в Ливии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров по Ливии в Москве, что представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня,  однако маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения. Предполагалось, что они подпишут документ сегодня, 14 января.

Лавров также отметил, что российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации этих договоренностей.

В минувший понедельник, 13 январля, в Москве состоялись переговоры по Ливии глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Позже к ним присоединились делегации противоборствующих ливийских сторон во главе с Сараджем и Хафтаром.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

Темы: Ливия, Война в Ливии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.01.2020, 10:00
Гость: порто-франко

Глядя с дивана, можно не увидеть всех деталей процесса, но ... Турецко-российская инициатива (а точнее поддавки, которые затрагивают и Сирию) начались после того как Сарадж (не имея на то право, согласно Хафтару) подписал с Эрдоганом два меморандума. Эрдоган обещал Сараджу военную помощь, в ответ Сарадж подмахнул бумагу, где в нарушение международного морского права, географии и просто здравого смысла, турки нарисовали себе эксклюзивную экономическую зону, которая по ДИАГОНАЛИ простирается аж до Ливии, игнорируя греческие острова, Кипр и их экономические зоны (и создавая новый очаг напряжённости).
Так надо было и начать переговоры с того, что эти меморандумы не имеют юридической силы, может тогда Хафтар и подписал бы перемирие. Парень (а за ним Египет и другие игроки ) понимает что предложенное перемирие легализует присутствие в Ливии новобъявленного "соседа".
14.01.2020, 09:17
Гость: stalker

Соглашения о перемирии подписывают политики и главнокомандующие, а нарушают рядовые военные и их непосредственные командиры. И тут действует психология войны. Солдат на передовой испытывает постоянные психологические нагрузки. Оттого он готов на любой шорох со стороны ответить огнем. И ему наплевать на все соглашения. Его задача выжить и защитить себя. Один открывает огонь, другой отвечает. И понеслось. Так и тут. Пока договаривались, боевые действия возобновились. И кто в этом виноват поди разберись.
14.01.2020, 09:00
Гость: Сссс!!!!!!!

Вперед,за базами в Ливии!Я не уверен,что такой договоренности уже нет.Многое будет зависеть успеет ли Хафтар занять Триполи достаточно быстро,пробуксовка приближает появление баз.Турки в Триполи твердая гарантия базам быть.Интереснейшая игра идет меж партнерами союзниками конкурентами РФ и Турцией.Донцовым конец,если бы не слишком медленное развитие событий в реальном мире.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.