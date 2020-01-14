Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии

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Командующий Ливийской Национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар уехал из России, так и не подписав соглашение о перемирии с главой правительства Национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем, пишет "Интерфакс" со ссылкой на арабские СМИ.

Отмечается, что делегация во главе с Хафтаром покинула Москву, не подписав соглашение о прекращении огня в Ливии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров по Ливии в Москве, что представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, однако маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения. Предполагалось, что они подпишут документ сегодня, 14 января.

Лавров также отметил, что российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации этих договоренностей.

В минувший понедельник, 13 январля, в Москве состоялись переговоры по Ливии глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Позже к ним присоединились делегации противоборствующих ливийских сторон во главе с Сараджем и Хафтаром.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.