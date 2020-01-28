За что в России так любят Лукашенко?

15:29

Президент Белоруссии - самый популярный из «чужих» политиков в РФ и на Украине. Объяснить это можно риторикой на грани фола и популизмом, но вряд ли только этим



Стоп-кадр из видео в YouTube

Свои знаменитые скандальные заявления белорусский лидер Александр Лукашенко по традиции делает в поле или заводском цеху. Вокруг собираются журналисты, местные работяги и чиновники. Право задать вопрос предоставляется специально проинструктированному человеку, а дальше все как всегда: «тыканье» всем, независимо от уровня, откровения типа «Я Путину так и сказал: ты, Володя, не прав», обещания «открутить головы», «надеть наручники» и тому подобное.

Последние года полтора, по мере нарастания кризиса в белорусско-российских отношениях, подобные эскапады звучат все чаще, а основная злоба начальника Белоруссии проливается на руководство РФ.

Вот и на прошлой неделе, посещая свою историческую родину - городок Шклов в Могилевской области - Лукашенко по-своему подчеркивал незыблемость суверенитета и независимости Белоруссии.

«Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить! - заявил Александр Григорьевич. - Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России. … Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения. … Я не хочу быть последним президентом Беларуси. … Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас».

Пространные заявления Лукашенко в Шклове были самой концентрированной и довольно резкой декларацией его позиции по конфликту с РФ. Сводится она к тому, что Москва уже много лет обманывает Минск, «кинула по газу» и «поставила раком» по нефти, все - чтобы поглотить страну, а ему взамен дать должность в России. Но не на того напали, он не хочет быть последним президентом страны, он и страна готовы жить беднее, но не под плеткой, будем уходить от российской монополии, даже если придется переплачивать.

По приблизительным подсчетам, выступления с оскорблениями от Лукашенко до сентября 2019-го звучали в среднем раз в месяц, потом - раз в две недели, а с декабря - еженедельно. При этом президент Белоруссии по-прежнему является самым популярным у россиян зарубежным политиком.

Об этом рассказал в недавнем интервью «Известиям» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех "но" воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят. Во-вторых, он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране, - пояснил Федоров. - Есть и альтернативное мнение, что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века, абсолютно несовременный. Но эта точка зрения больше распространена среди молодого поколения, а оно, как известно, у нас вообще меньше политикой интересуется».

Конечно, многие из тех, кто живет в Белоруссии, только грустно посмеются над фразами «Лукашенко - рачительный хозяин» и «Выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику». Но речь ведь идет не о «настоящей» реальности, а о «телевизионной», а создавать впечатление Лукашенко умеет, как никто. Именно поэтому, как объясняет руководитель ВЦИОМ, в России многие воспринимают «бацьку» как пример для подражания и считают, что России не хватает более жесткого управления.

И такое восприятие в РФ Лукашенко довольно стабильно.

В июле прошлого года, согласно данным фонда «Общественное мнение», 51% россиян заявили, что хорошо относятся к белорусскому лидеру, 37% - безразлично, 5% - плохо, еще 5% затруднились ответить. 3% респондентов (самые счастливые) заявили, что не знают, кто такой Лукашенко.

Анекдот на тему того, как образ Лукашенко преломляется в «народном» восприятии.

Сидит Путин в кабинете, забегает к нему Шойгу:

- Владимир Владимирович, беда! Лукашенко на нас войной идет!

- Да ну, какой войной?! У него всех войск - две дивизии.

- Ну, не скажите. Пока до Москвы дойдет, 12 будет.

«Я думаю, дело в том, что Владимир Путин демонстрирует свой "мачизм" только время от времени и не очень убедительно, а Лукашенко - постоянно и гораздо убедительней. Да и чисто внешне Лукашенко куда внушительнее Путина, - сказала в комментарии для "Росбалта" белорусский социолог Валентина Цымбал. - Путин все же стремится выглядеть пусть и имперцем - но той империи, столица которой была в Петербурге. Отсюда и старательное вживание в роль интеллигента, вежливые формулировки и демонстрация тех или иных познаний. Лукашенко же, наоборот, бравирует своим образом человека из народа, необразованного директора совхоза (кем он и был в прошлом). Человека, действующего "не по уму, а по сердцу, не по закону, а по справедливости" - это его собственные выражения».

Возможно, в этом и кроется секрет популярности Лукашенко среди рядовых россиян, да и украинцев - в талантливо нарисованном в СМИ образе «народного заступника». Ведь в Белоруссии все внутренние кризисы заканчиваются по принципу «царь хороший - бояре плохие». Даже если очевидно, что виноват Лукашенко (пример - кризис с «налогом на тунеядцев»), все равно назначают виновных чиновников, показательно надевают на них наручники, а президент читает нравоучения всей стране.

Граждане России и Украины сравнивают образ Лукашенко с образами своих политиков, не зная, каково на самом деле жить в Белоруссии, но делают собственные, благоприятные для Александра Григорьевича выводы.

Но что ни говори, только за счет имиджа «мачо» 25 лет удерживать власть и быть в течение четверти века «Политиком № 1» на постсоветском пространстве (иногда деля этот «титул» с Назарбаевым) невозможно. Так что глобальные исследования исторического феномена «Бацьки» еще впереди.

Автор: Михаил Петровский