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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Китая

22:13 1.02.2020
Стоп-кадр из видео
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Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, сообщило немецкое издание Bild. Причиной, на которую ссылается издание, была названа недостаточная пропускная способность на земле.

В пятницу, 31 января, Airbus A310 вылетел в китайский Ухань для эвакуации граждан Германии из эпицентра распространения коронавируса, пишет "Коммерсант". Из Уханя самолет вез 108 немцев, 34 китайца, гражданина Болгарии и американца.

Днем ранее в Москву прилетели пилоты сменного экипажа, чтобы пилотировать воздушное судно на обратном пути, после дозаправки в российской столице.

В Москве планировалась промежуточная остановка, чтобы сменить экипаж. Но Россия отказалась принять самолет. Россия не дает иностранным самолетам, вывозящим граждан своих стран из китайского Уханя, разрешения на технические посадки, рассказал РИА Новости источник в авиакругах.

Самолет с эвакуируемыми из Уханя гражданами Германии вместо запланированной посадки в Москве сел в Хельсинки, сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ. Это была техническая остановка, когда пассажиры не покидают самолета, а меняется экипаж.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что обсудит эту ситуацию с МИД.

Темы: Китай, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.02.2020, 02:14
Гость: Андрей

У немцев всё строго-провёл за штурвалом определённое количество часов, должен отдохнуть. По этому замена пилота и командира корабля. Думал что в ВВС по другому всё же. В Финке поменяли экипаж, не сильно перелетали.
02.02.2020, 01:49
Гость: Алексей

Совершенно верно. Думаю это и планировали. Того и разшумелись так..
02.02.2020, 00:58
Гость: Самолет

бундесвера, не очень гражданский.
Все комментарии (11)
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