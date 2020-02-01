Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Китая

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Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, сообщило немецкое издание Bild. Причиной, на которую ссылается издание, была названа недостаточная пропускная способность на земле.

В пятницу, 31 января, Airbus A310 вылетел в китайский Ухань для эвакуации граждан Германии из эпицентра распространения коронавируса, пишет "Коммерсант". Из Уханя самолет вез 108 немцев, 34 китайца, гражданина Болгарии и американца.

Днем ранее в Москву прилетели пилоты сменного экипажа, чтобы пилотировать воздушное судно на обратном пути, после дозаправки в российской столице.

В Москве планировалась промежуточная остановка, чтобы сменить экипаж. Но Россия отказалась принять самолет. Россия не дает иностранным самолетам, вывозящим граждан своих стран из китайского Уханя, разрешения на технические посадки, рассказал РИА Новости источник в авиакругах.

Самолет с эвакуируемыми из Уханя гражданами Германии вместо запланированной посадки в Москве сел в Хельсинки, сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ. Это была техническая остановка, когда пассажиры не покидают самолета, а меняется экипаж.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что обсудит эту ситуацию с МИД.