Из-за того, что Турция помогает боевикам ПНС, диалог невозможен - представитель ЛНА Ахмад Мисмари

19:05

Несмотря на то, что сейчас действует режим перемирия, террористы продолжают вооруженные провокации.

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари озвучил условия, при выполнении которых можно предотвратить обострение кризиса. Он определил дальнейший путь развития страны, при котором возможен дипломатический диалог.

Фото с сайта riafan.ru

Ахмад Мисмари подверг критике заявление главы МВД так называемого ПНС Фатхи Башаги о происходящих в стране событиях. Он заявил, что сложившуюся ситуацию можно разрешить только на этапе безопасности. ПНС использует в своих целях боевые группировки. На данный момент члены группировок проникли на руководящие должности, в правоохранительные органы, что повлекло за собой последствия. Это привело к развитию коррупции и снижению эффективности работы всех структур.

Несмотря на то, что сейчас действует режим перемирия, террористы продолжают вооруженные провокации. Несмотря на их действия ЛНА под руководством Халифы Хафтара все еще стремится к миру. Диалог возможен лишь при условии, что Турция выведет свои войска, вывезет бронетехнику и оружие из Ливии. Это должно произойти при полном уничтожении угрозы со стороны террористических группировок. Турция должна незамедлительно покинуть Ливию и прекратить помощь так называемому ПНС.

Представитель Ливийской национальной армии призвал Фатхи Башаге вывести с территории страны всех сирийских боевиков, полностью прекратить им содействовать и распустить бандформирования Мисураты.

