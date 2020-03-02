Экс-командир батальона «Айдар» сообщил о своем задержании по запросу России

09:34

Стоп-кадр из видео в Facebook

Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил о своем задержании на болгарско-греческой границе по требованию России.

«Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия», - заявил Мельничук.

При этом в базе Интерпола нет циркуляра с его именем, отмечает РБК.

По словам Мельничука, вместе с ним задержана его беременная жена и девятимесячный сын. Причину задержания он не назвал, отметив, что посольства не дают никакой информации.

Напомним, штурмовой батальон «Айдар» по инициативе Мельничука был создан в мае 2014 года из добровольцев. Данное подразделение официально подчинялось украинскому МВД, а его участники воевали против ополченцев в Донбассе.

Позже Мельничук был избран народным депутатом в Верховную раду восьмого созыва.