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Экс-командир батальона «Айдар» сообщил о своем задержании по запросу России

09:34 2.03.2020
Стоп-кадр из видео в Facebook
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Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил о своем задержании на болгарско-греческой границе по требованию России.

«Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия», - заявил Мельничук.

При этом в базе Интерпола нет циркуляра с его именем, отмечает РБК.

По словам Мельничука, вместе с ним задержана его беременная жена и девятимесячный сын. Причину задержания он не назвал, отметив, что посольства не дают никакой информации.

Напомним, штурмовой батальон «Айдар» по инициативе Мельничука был создан в мае 2014 года из добровольцев. Данное подразделение официально подчинялось украинскому МВД, а его участники воевали против ополченцев в Донбассе.

Позже Мельничук был избран народным депутатом в Верховную раду восьмого созыва.

Темы: Россия, Украина
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Комментарии читателей
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02.03.2020, 14:45
Гость: Оллес

вызволить своего выкормыша...
Верно.
Поэтому надо наказать как в свое время наказали степашку бандеру,или гаденышалитвиненку.
02.03.2020, 14:39
Гость: личный опыт

далеко не факт, за списанный в утиль материал не станет вписываться, всем мешает.
02.03.2020, 14:28
Гость: личный опыт

Отработанный материал, никому не нужный. Старая хохловласть уже ушла, новую он только компрометирует. Понял это, попытался сделать ноги, но попался.
Недалекого ума чел.
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