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Расследование о вмешательстве «Конкорда» в избирательный процесс вел спецпрокурор Роберт Мюллер

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Правительство США не смогло предоставить федеральному судье Дэбни Фридрих доказательств проявления «неуважения к суду» со стороны петербургского бизнесмена Евгения Пригожина Ходатайство стороны обвинения было отклонено. Подробности сообщило американское издание Law.com.

Федеральный судья Дэбни Фридрих проанализировала ходатайство стороны обвинения, требующей привлечь к ответственности компанию Concord Management за «неуважение к суду». Решением стал отказ в удовлетворении требования. По мнению судьи, правительство США, пытаясь обвинить «Конкорд» и Пригожина, не предоставило убедительных доказательств своей позиции. В итоге ходатайство было отклонено.

Ранее прокуратура США через Окружной суд Колумбии запросил у Евгения Пригожина сведения о распорядке дня бизнесмена за последние пять лет, начиная с 1 января 2014 года. Предприниматель лично отреагировал на запрос американских властей. Пригожин пояснил, что у него нет возможности предоставить требующиеся документы, так как расписание его дел ведется только с 1 февраля 2018 года – с момента, когда он стал генеральным директором «Конкорда».

Окружной суд Колумбии 14 февраля постановил, что сторона обвинения не вправе использовать словосочетание «Повар Путина» при предоставлении доказательств в деле против компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которую считают причастной к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Напомним, расследование о вмешательстве «Конкорда» в избирательный процесс вел спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет. Но за прошедшее время он не смог обосновать обвинение, а в мае 2019 года и вовсе официально закрыл дело. Мюллер не доказал наличие связи президента США Дональда Трампа с Россией и влияние Евгения Пригожина на избирательный процесс. После того, как адвокаты «Конкорда» предъявили обвинения самому спецпрокурору, он поспешил сложить полномочия и уйти в отставку.

