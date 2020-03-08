Украине предрекли коллапс из-за действий Зеленского

10:18

Действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к коллапсу в стране. Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко, пишет издание "Главред".

По словам Романенко, действия Зеленского стали апофеозом демонтажа государственного управления. Начало же разрушению ценности госслужбы было положено еще при правительстве бывшего лидера Украины Петра Порошенко.

Сейчас же Зеленский "судорожно ищет министров" в новое правительство, однако профессионалы не хотят идти на госслужбы из-за «смешных зарплат». Кроме того, многим не нравится, что их действия начнут рассматривать буквально «под микроскопом».

«При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов», — добавил Романенко.

Из-за того, что Зеленский не имел понимания приоритетов, он упустил время для реформ, считает эксперт. Украинский лидер делал ставку на «своих», а не на профессионалов, и теперь реально понимающие люди просто не хотят «участвовать в цирке».

Он уверен, что будущего у Зеленского и Украины нет, и впереди страну ждет коллапс, поэтому жителям стоит готовиться к жизни после коллапса.

Ранее Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место по представлению Зеленского и. о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства.