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Украине предрекли коллапс из-за действий Зеленского

10:18 8.03.2020
Владимир Зеленский
Фото с сайта 24tv.ua
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Действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к коллапсу в стране. Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко, пишет издание "Главред".

По словам Романенко, действия Зеленского стали апофеозом демонтажа государственного управления. Начало же разрушению ценности госслужбы было положено еще при правительстве бывшего лидера Украины Петра Порошенко. 

Сейчас же Зеленский "судорожно ищет министров" в новое правительство, однако профессионалы не хотят идти на госслужбы из-за «смешных зарплат». Кроме того, многим не нравится, что их действия начнут рассматривать буквально «под микроскопом».

«При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов», — добавил Романенко.

Из-за того, что Зеленский не имел понимания приоритетов, он упустил время для реформ, считает эксперт. Украинский лидер делал ставку на «своих», а не на профессионалов, и теперь реально понимающие люди просто не хотят «участвовать в цирке».

Он уверен, что будущего у Зеленского и Украины нет, и впереди страну ждет коллапс, поэтому жителям стоит готовиться к жизни после коллапса.

Ранее Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место по представлению Зеленского и. о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства.

Темы: Владимир Зеленский, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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08.03.2020, 16:25
Гость: kib

"узнавший"...а таки чё,"КуГгинян" неправду говорит ?! Или все ж ты её, правды боишься ?
08.03.2020, 16:22
Гость: Русский

...на укр..е давно технический дефолт. И от финансового дефолта зимой 2020 года хохляндию СПАСЛА… Россия. Да-да! И не потому-что Русские пожалели хохлов. Тут вопрос в стратегических моментах.
Россия -это Империя. Они решает много вопросов на Земном шаре, в частности, в Европе. НУжно было зимой 2020 года выбирать направление ГЛАВНОГО УДАРА. И Россия выбрала его -чисто Западное Направление- Белоруссия и Польша. Почему?! Объясняю:
1. Белоруссию надо забирать в состав РФ....через смещение Луки с должности презика. У него выборы осенью, он должен их ПРОИГРАТЬ. На его месте уже есть Кандидатура, устраивающая Москву ( .. тут хорошо поработал послом М. Бабич).
2. ЕС серьезно взялся за Польшу ( денег пшекам не дает, мол, донор-Англия ушла). И нам тут важно "подсобить" Франции и Германии, чтоб экономически «утопить» пшеков.
Вывод: НАШИ удар по РАЗВАЛУ хохляндии на несколько Независимых народных республик ( первая –Новороссия уже практически создана) перенесли на 21-22 годы.
Как говориться, на войне, как на войне..)))))
08.03.2020, 16:17
Гость: kib

"хохлы замерзнут"...друзья в Киеве в городских хрущевках поставили "Титан".2х вариантный. В случае чего можно топить чурочками....,30-50годы прошлого века,прогресс коту под хвост.
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