Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

18:57

Между Россией и Польшей нет расхождений в вопросе роли СССР в победе над немецким нацистами. Об этом рассказал глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народа», — подчеркнул он. Чапутович заявил, что Германия несет основную ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Министр отметил, что при этом Польша и Россия по-разному смотрят на роль пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола. По его мнению, благодаря ему «СССР напал на территорию Польши».

По мнению Чапутовича, в России также не осознают, насколько глубокой трагедией для поляков стал Катынский расстрел (массовое убийство офицеров польской армии весной 1940 года под Смоленском). «Да, Россия признала этот факт и вину Советского Союза. Однако этот факт нельзя отделять от контекста начала Второй мировой войны, поскольку это преступление стало результатом нападения и оккупации Польши Советским Союзом в результате соглашения СССР и фашистской Германии», — отметил он.

В конце января замглавы польского МИД Шимон Шинковский призвал президента России Владимира Путина рассказать правду о холокосте. По его словам, российский лидер несправедливо записал Польшу в число стран, развязавших Вторую мировую войну. Шинковский указал, что это неправдивое заявление, и продемонстрировал документы военного времени, в которых польское правительство призывало союзников спасать евреев.