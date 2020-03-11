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Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

18:57 11.03.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Между Россией и Польшей нет расхождений в вопросе роли СССР в победе над немецким нацистами. Об этом рассказал глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народа», — подчеркнул он. Чапутович заявил, что Германия несет основную ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Министр отметил, что при этом Польша и Россия по-разному смотрят на роль пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола. По его мнению, благодаря ему «СССР напал на территорию Польши».

По мнению Чапутовича, в России также не осознают, насколько глубокой трагедией для поляков стал Катынский расстрел (массовое убийство офицеров польской армии весной 1940 года под Смоленском). «Да, Россия признала этот факт и вину Советского Союза. Однако этот факт нельзя отделять от контекста начала Второй мировой войны, поскольку это преступление стало результатом нападения и оккупации Польши Советским Союзом в результате соглашения СССР и фашистской Германии», — отметил он.

В конце января замглавы польского МИД Шимон Шинковский призвал президента России Владимира Путина рассказать правду о холокосте. По его словам, российский лидер несправедливо записал Польшу в число стран, развязавших Вторую мировую войну. Шинковский указал, что это неправдивое заявление, и продемонстрировал документы военного времени, в которых польское правительство призывало союзников спасать евреев.

Темы: Польша, История Великой Отечественной войны, История СССР
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Комментарии читателей
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11.03.2020, 22:17
Гость: все верно,

Точно подмечено, вот что ,оказывается им надо,как всегда-его величество-ГАЗ!
11.03.2020, 22:07
Гость: Москва

А сколько красноармейцев погибло в польских лагерях?
11.03.2020, 21:23
Гость: уехх

Про Катынь. Высоко же себя ценят себя поленья, раз "интеллигенцией" и "элитой" у них считается поганенькое офицерьё, мародёрствующее, бездушное, по нацистски репрессивное к гражданскому населению, особенно не титульному или на территориях, захваченных ляхами. До 1939 года поляки рассматривали германских нацистов своими братьями по разуму и духу. Более того, гонористые ляхи благодаря особой любви к педофилам-наглоскасам, ставили себя выше немцев, на позицию "любимой жены". Такими же были шведы и османы, аппенинцы и французы. Их всех объединяла неприязнь и страх перед востоячными славянами, особенно, русскими.
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