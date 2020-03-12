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Великобритания арестовала недвижимость Назарбаевых на 100 млн долларов

13:10 12.03.2020
Нурсултан Назарбаев
Фото с сайта 24smi.org
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Великобритания арестовала недвижимость дочери и внука Назарбаевых первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из-за подозрений в «необоснованном богатстве», сообщает ВВС.

По данным радиостанции, речь идет о владениях председателя сената Казахстана Дариги Назарбаевой, ее старшего сына Нурали Алиева и его жены Аиды. Причем недвижимость была арестована еще в 2019 году, однако суд разрешил рассказать об этом только сейчас.

Представители семьи бывшего лидера Казахстана должны объяснить властям Великобритании происхождение средств, на которые были совершены эти покупки. По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), они могли быть куплены в результате преступной деятельности бывшего зятя Назарбаева Рахата Алиева, который покончил с собой в 2015 году.

Всего Назарбаевы имеют собственность в Лондоне на сумму более 100 миллионов долларов (более 7 миллиардов рублей). Недвижимость оформлена на три офшора — на Антильских островах, в Панаме и британской Ангилье. Среди них — особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси.

Ранее власти Казахстана прокомментировали заявление внука первого президента страны Айсултана, который попросил политического убежища в Великобритании. Это требование назвали манипуляциями, а внука первого президента сочли наркозависимым.

Темы: Великобритания
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