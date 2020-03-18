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Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

08:58 18.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Страны Европейского союза поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в ЕС из-за коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

По ее словам, все страны Евросоюза согласились ввести данную меру сроком в 30 дней единогласно, при этом Германия начнет реализовывать данный запрет немедленно.

Запрет на въезд коснется всех видов транспорта, но не будет распространяться на граждан Германии. Гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, то же самое коснется граждан с временным видом на жительство в этих странах. Остальным на границе откажут во въезде.

Темы: Коронавирус, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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18.03.2020, 13:39
Гость: Правильно!

Нэхай на 30 лет вперёд в еврозоне дезинфицируются не только от вируса, но и от брехунизма, фашизма, нацизма и бандеровщины.
18.03.2020, 13:03
Гость: Carlos

Месяц перетерпят... Не помрут, а помрут от недостатка европейского воздуха - рФ это переживет.
А вот с гастерами украинскими будет смешно...
18.03.2020, 10:57
Гость: личный опыт

главное никого из сатанинской пиндосни никуда не пускать, никого оттуда не принимать. По последней инфо пиндосы спецом заразили своих военных коронавирусом и послали их в Китай в октябре на Армейские игры в Ухань, что бы те, естественно, посетив рынок сами того не зная заразили китайцев. Потом уже пошло-поехало.
Надо установить полный карантин в отношении пиндосни - прекратить прием делегаций оттуда, запретить всякие контакты с этими заразнобольными сатанинскими паразитами, потому что походу эти нелюди готовят такую же атаку, но уже на Россию с использованием вируса, заточенного против русских/славян.
Каждый гражданин России при встрече пиндоса вместо приветствия должен послать его в пешее эротическое путешествие!
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