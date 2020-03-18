Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

08:58

Страны Европейского союза поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в ЕС из-за коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

По ее словам, все страны Евросоюза согласились ввести данную меру сроком в 30 дней единогласно, при этом Германия начнет реализовывать данный запрет немедленно.

Запрет на въезд коснется всех видов транспорта, но не будет распространяться на граждан Германии. Гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, то же самое коснется граждан с временным видом на жительство в этих странах. Остальным на границе откажут во въезде.