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Самолет с оборудованием для борьбы с вирусом вылетел из России в США

09:06 1.04.2020


Фото с сайта wikipedia.org

Самолет ВКС России Ан-124-100 "Руслан" с медицинскими масками и медоборудованием отправился в США, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

О том, что Москва помогает Вашингтону в ситуации с коронавирусом, стало известно во вторник, 31 марта. Лидеры двух стран пообщались по телефону и отметили важность международного сотрудничества в условиях пандемии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страну ожидают "мучительные две недели" в борьбе с COVID-19.

"Хотелось бы надеяться, что как предсказывают эксперты и как предсказывают многие из нас... мы увидим настоящий свет в конце тоннеля, но этому предшествуют очень, очень болезненные две недели", - заявил Трамп.

Он отметил, что для улучшения ситуации с эпидемией необходимо придерживаться руководящих принципов по борьбе с COVID-19, назвав соблюдение этих мер "вопросом жизни и смерти".

Ранее в марте президент США обнародовал принципы по борьбе с COVID-19, которые должны были действовать 15 дней, однако 29 марта он объявил, что продлевает действие этих мер еще на 30 дней. Он отмечал, что согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса наступит через две недели.

Трамп рекомендовал американцам следовать строгим правилам в борьбе с пандемией коронавируса, в частности, "перейти по возможности на домашнее обучение, избегать собраний групп более десяти человек, поездок без веских на то причин, походов в рестораны, бары и общественные места".

Темы: Коронавирус, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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01.04.2020, 20:48
Гость: Влад 33

Милосердие это называется, когда ты, своей помощью можешь сказать больше чем словом или жестом..
Когда Общая беда - необходимо отбросить все свои обиды и.. .., а многие на форуме , к сожалению, ещё не поняли..., почти ничего не осознали .., но Гонор -«тёщин» показывают, когда этого совсем не надобно..
А Сербов - не бросят Анна, не тревожься зря!
01.04.2020, 20:17
Гость: stalker

Российская власть вдет себя как типичная колониальная администрация, которая в разгар пандемии во всем мире оказывает помощь своим истинным хозяевам. И это при том, что эти "хозяева" в отношении нашей страны санкции вводят, постоянно нам угрожают и пытаются всячески сдерживать развитие нашей страны. Одним словом, холуи. Таким образом они защищают свои приобретения за границей. Где у нас в настоящий момент находится бывший советник президента РФ по фамилии на звучную букву "Я" ? В Италии. И у многих наших чиновников и олигархов там свои домики, земельные участки с виноградниками имеются. Туда и первая помощь была направлена. Теперь пришла очередь США. Наверное и там что-то имеется.
01.04.2020, 19:44
Гость: Анюта я тута!

Конечно, не стала. Ты бы только монаршим потомкам помогала с гольштейнской родословной. В Англии и Франции. Народ для тебя, мусор.
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