Самолет с оборудованием для борьбы с вирусом вылетел из России в США

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Самолет ВКС России Ан-124-100 "Руслан" с медицинскими масками и медоборудованием отправился в США, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

О том, что Москва помогает Вашингтону в ситуации с коронавирусом, стало известно во вторник, 31 марта. Лидеры двух стран пообщались по телефону и отметили важность международного сотрудничества в условиях пандемии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страну ожидают "мучительные две недели" в борьбе с COVID-19.

"Хотелось бы надеяться, что как предсказывают эксперты и как предсказывают многие из нас... мы увидим настоящий свет в конце тоннеля, но этому предшествуют очень, очень болезненные две недели", - заявил Трамп.

Он отметил, что для улучшения ситуации с эпидемией необходимо придерживаться руководящих принципов по борьбе с COVID-19, назвав соблюдение этих мер "вопросом жизни и смерти".

Ранее в марте президент США обнародовал принципы по борьбе с COVID-19, которые должны были действовать 15 дней, однако 29 марта он объявил, что продлевает действие этих мер еще на 30 дней. Он отмечал, что согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса наступит через две недели.

Трамп рекомендовал американцам следовать строгим правилам в борьбе с пандемией коронавируса, в частности, "перейти по возможности на домашнее обучение, избегать собраний групп более десяти человек, поездок без веских на то причин, походов в рестораны, бары и общественные места".