Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

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Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Мои приказы полиции, военным и местным чиновникам: если начинаются волнения, если они будут отбиваться и если возникнет угроза вашим жизням, можете их застрелить", - заявил Дутерте в телеобращении к нации 1 апреля.

Он также предостерег левые группировки от организации голодных бунтов.

Правительство Филиппин с середины марта ввело карантин на месяц на острове Лусон. Всего в стране на 2 апреля было 2 633 случаев заражения коронавирусом и 107 летальных исходов.

1 апреля в городе Кесон на улицы вышли больше 100 жителей бедного района, требуя еды. Полицейские их разогнали за нарушение правил карантина. По словам местных чиновников, протестующим кто-то сообщил ложную информацию, будто бы им должны раздать продукты и наличные. Из-за этого они решили выйти из дома.

В свою очередь в полиции заверили граждан, что стрелять в людей на поражение они не будут.

По правилам карантина на Лусоне жителям острова нельзя выходить из дома без веской причины, улицы поливают дезинфицирующим средством из водяных пушек. На некоторых улицах власти расставили открытые гробы, чтобы призвать граждан оставаться дома.