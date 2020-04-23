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Дональд Трамп приостановил иммиграцию в США на два месяца

08:06 23.04.2020
Дональд Трамп
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о временной остановке миграции в страну из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает CNBS.

Согласно документу, иностранцы не смогут получить грин-карту в страну как минимум 60 дней.

По словам Трампа, это сделано с целью поддержать американцев в условиях эпидемии при дефиците рабочих мест.

"Администрация будет следить за ситуацией, чтобы изменить или продлить данный режим ограничений. Было бы несправедливо, если бы американцы, потерявшие работу из-за коронавируса, были бы заменены иммигрантами из-за границы", - заявили в Белом доме. 

Исключения предусмотрены для медицинских и других работников, занятых в борьбе с инфекцией, супругов и несовершеннолетних детей американских граждан и некоторых других иностранцев. 

Американцы в целом встретили данную инициативу позитивно. 

Напомним, что ужесточение иммиграционной политики США было одним из главных пунктов предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Темы: Дональд Трамп, США, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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23.04.2020, 10:40
Гость: Нет, Гозман, нет

Указ американского лидера гарантирует, что безработные граждане страны в первую очередь получат работу после открытия экономики.
"Чтобы защитить наших замечательных американских трудящихся, я приостановил иммиграцию в Соединенные Штаты. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти. Мы также сбережем наши медицинские ресурсы", − заявил Трамп.
Вот как должен поступать глава государства. И как поступает Путин обнуленный. Снимает ограничения на получения гражданства РФ, прекращает депортацию нелегальных мигрантов, разрешает нелегальным мигрантам устраиваться на работу без каких-либо разрешающих документов.
23.04.2020, 09:52
Гость: личный опыт

На самом деле есть только один вопрос в отношении Трампа: является ли он фронтменом "глубинного государства" пиндосни или оно его просто держит в качестве дурилки картонной, и он вообще не осведомлен ни о создании коронавируса тайными лабораториями пиндосни, ни об операции по заражению им других стран.
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