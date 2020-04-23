Дональд Трамп приостановил иммиграцию в США на два месяца

08:06

Президент США Дональд Трамп подписал указ о временной остановке миграции в страну из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает CNBS.

Согласно документу, иностранцы не смогут получить грин-карту в страну как минимум 60 дней.

По словам Трампа, это сделано с целью поддержать американцев в условиях эпидемии при дефиците рабочих мест.

"Администрация будет следить за ситуацией, чтобы изменить или продлить данный режим ограничений. Было бы несправедливо, если бы американцы, потерявшие работу из-за коронавируса, были бы заменены иммигрантами из-за границы", - заявили в Белом доме.

Исключения предусмотрены для медицинских и других работников, занятых в борьбе с инфекцией, супругов и несовершеннолетних детей американских граждан и некоторых других иностранцев.

Американцы в целом встретили данную инициативу позитивно.

Напомним, что ужесточение иммиграционной политики США было одним из главных пунктов предвыборной кампании Трампа в 2016 году.