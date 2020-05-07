В США убит микробиолог, стоявший «на пороге открытий» природы COVID-19

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В США в собственном доме был убит профессор Бин Лю, занимавшийся изучением коронавируса COVID-19. Убийцей оказался 46-летний Хао Гу, который после произошедшего покончил с собой, его тело также было найдено рядом с местом преступления.

Микробиолог Бин Лю работал в университете города Питсбург и изучал лежащие в основе распространения COVID-19 клеточные механизмы. Также он изучал принципы осложнений, к которым может привести данная инфекция.

По сообщениям коллег профессора, перед самой смертью Бин Лю стоял на пороге важного открытия, сообщает издание People.

В заявлении университета отмечается, что Бин Лю «был на грани очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2, и клеточной основы следующих осложнений. Мы приложим все усилия, чтобы завершить начатое, чтобы воздать должное его научному совершенству».

По заявлениям правоохранительных органов, тело ученого было найдено с множеством огнестрельных ранений. При этом отмечается, что место преступления выглядело необычно, и полиция выдвинула версию о постановочном характере преступления, сообщают «Известия». Неподалеку от дома был найден автомобиль с застреленным мужчиной, который, по предварительной версии, и совершил преступление. Отмечается, что мужчины знали друг друга.