Достойны возмездия

«Сегодняшние чешские неонацисты заслужили Возмездие – как заслужили его те их предшественники, которых год за годом вылавливал в разных странах мира и уничтожал Израиль»

«Ликвидация Рейнхарда Гейдриха». Картина британского художника Теренса Кунео, 1942 г.

Снесший памятник Маршалу Коневу пражский неонацист Ондржей Коларж пожаловался в ЕС на поступающие в его адрес угрозы. А перед этим получил полицейскую охрану в Чехии. На которую, наверное, не надеется. И не считает Чехию суверенным государством, способным защитить его ни от внешнего возмездия, ни от возмездия самих чешский антифашистов.

Другой чешский неонацист, Павел Навотный, тоже получил полицейскую охрану – и повесил в своем районе памятную доску власовским карателям и пособникам германского нацизма, сопроводив ее хвалебной цитатой Солженицына.

Мэр Праги, одобривший их действия, а до этого отказавшийся вернуть памятную доску освободителю Праги на здание городской Ратуши, тоже получил защиту полиции.

Вот само по себе это означает, что покровительство неонацизма стало частью государственной политики современной Чехии. И дело не в частном политическом хулиганстве частных лиц, занимающих государственные должности: если в связи с ими совершенным их безопасность охраняет государство, значит, государство их действия и их политическую ориентацию одобряет.

А на безопасность среди своих сограждан они могут рассчитывать не в большей мере, чем Рейнхард Гейдрих мог положиться на охрану полиции Протектората Богемии и Моравии.

Все остальное, чтобы ни говорили по этому поводу более высокопоставленные государственные деятели Чехии – слова.

Либо действия этих лиц должны быть осуждены, а сами они наказаны как неонацисты чешским государством, либо чешское государство берет под защиту политику неонацизма и тем самым выражает сожаление по поводу освобождения Праги от нацистов в 1945 году.

Все отговорки, что памятник Коневу демонтирован не в связи с его борьбой против фашистской Германией, а в связи с его участием в событиях 1956 года, борьбой против (кстати, тоже фашистского), мятежа в Венгрии – все это просто наглый политический стеб. Примерно такой же, как если бы они объявили, что памятник маршалу Коневу не достоин стоять в Праге ввиду неоднозначной роли Конева в отставке маршала Жукова в 1957 году, когда Хрущев снял последнего с должности министра обороны СССР.

Все это не просто стеб – это наглое издевательство и над СССР, и над современной Россией, и над памятью миллионов, погибших в той войне и десятков тысяч погибших при освобождении Праги от нацистов уже после официального окончания войны. И в этом нет ничего нового: нацисты всегда наглели, когда не получали ответного возмездия.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после всего развившегося скандала назвал Чехию «суверенным государством», которое «не допустит, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела». То есть почти прямым текстом заявил, что решать, сносить ли памятники антифашистам и ставить ли их пособникам нацизма в Чехии, будет его власть, которая не будет интересоваться мнением тех или иных соседей, какие бы исторические услуги они Чехии ни оказали.

То есть, что мнение России, впрочем, как и чешского общества и чешских антифашистов, его не интересует. Как не интересовало оно чешских фашистов времен Протектората – таких, как Эммануэль Моравец, доктор Тойнер, доктор Викторин, Чешская антибольшевистская лига и других чешских фашистов и коллаборационистов, даже в марте 1945 пытавшихся организовать военные чешские подразделения в составе СС для поддержки терпящего поражение вермахта и Гитлера. Равно как и участников такого формирования, как Чешская добровольческая рота СС «Святой Вацлав».

Чехия же тогда не была насильно оккупированной Германией страной: она была автономной нацисткой территорией рейха «Протекторат Богемии и Моравии», правительство которого возглавляли этнические чехи и президентом которого стал последний президент довоенной Чехии Эмиль Гаха, в мае 1945 года арестованный за сотрудничество с нацистами и в конце июня 1945 закончивший свою жизнь в тюремной камере.

У современных чешских неонацистов есть свои предтечи, которым они подражают.

Правда, при этом сегодняшний премьер Чехии заявил, что за сложности в отношениях с Россией отвечает министр иностранных дел, и поручил ему отрегулировать конфликт. После чего чешский МИД передал в посольство России ноту с предложением провести консультации и переговоры для улаживания этого конфликта.

Имея в виду уже и придуманный скандал с мифическим сотрудником МИДа России, привезшим в Чехию порцию «яда рицина» для взятых под охрану чешской полицией нацистов, принявшей, очевидно, эстафету у роты СС «Святой Вацлав».

Что тут можно регулировать и в ходе каких консультаций – отдельный вопрос. С точки зрения здравого смысла и статуса России как преемницы и продолжателя Победы над нацизмом – все очень просто: памятник Коневу должен быть восстановлен на прежнем месте, памятная доска в его честь – возвращена на Ратушу Праги, памятная доска власовцам с солженицынской эпитафией демонтирована и уничтожена. Неонацисты Ондржей Коларж, Павел Навотный, Зденек Гржиб – выданы России для суда как пособники гитлеризма. А площадь, почему-то названная сегодня именем Бориса Немцова, переименована в площадь имени Ивана Конева.

Все очень просто и понятно.

И это не то чтобы единственная тема для переговоров – это необходимое условие любых переговоров. И возможность для Чехии продемонстрировать, что она действительно является суверенным государством, как и говорит ее премьер.

Только очень странно считать Чехию суверенным государством (с таким же успехом можно было считать суверенным государством «Протекторат Богемии и Моравии»), хотя бы потому, что младший член НАТО и ЕС по определению государственной суверенностью не обладает, и, как показала практика ее членства в этих организациях, давно никаких серьезных суверенных решений не принимала. В силу чего и урегулировать конфликт на описанных цивилизованных условиях она не сможет: старшие не разрешат.

Просто исходя из этого, и Россия должна выстраивать свои отношения с современной Чехией – как с несуверенным государством, оказывающим покровительство неонацизму. И еще как преемнику нацистского «Протектората Богемии и Моравии».

Здесь отдельно есть вопрос о судьбе памятников - и отдельно вопрос о судьбе перечисленных неонацистов.

Хотя будущая судьба памятников в большой степени зависит и от того, какая судьба ожидает неонацистов. Потому что от того, чем кончится история с неонацистами Коларжем, Навотным и Гржибом, будет зависеть поведение тех местных и государственных чиновников, которые в последующем будут решать судьбу названных памятников или других антифашистских памятников.

И тут тоже все ясно: Коларж, Навотный и Гржиб – неонацисты и пособники гитлеризма. Все решения, которые по ним можно принять, предопределены решениями Нюрнбергского трибунала. Россия как победитель нацизма и постоянный член Совбеза ООН имеет все моральные основания для последовательного воплощения в жизнь названных решений и осуществления возмездия по отношению к данным неонацистам, равно как и другим им подобным.

Если Чехия отказывается передавать их России для публичного и показательного суда – и у России, и у чешских антифашистов, как и антифашистов других стран, есть все моральные и правовые основания для приведения этих решений в исполнение явочным порядком.

Ровно так же, как некогда реализовывал акты возмездия по отношению к гитлеровским преступникам Израиль и его спецслужбы: методично, год за годом, карая одну нацистскую скотину за другой – хоть в Латинской Америке, хоть в Австралии, хоть в Африке.

Кто-то скажет, что названные пражские неонацисты, в отличие от нацистов гитлеровских времен, еще никого не убили – это не важно: они надругались над памятью тех, кто победил нацизм. А покушение на память – большее и более циничное преступление, чем то или иное физическое убийство.

И нужно приучить всех подобных им к тому, что за покушение на честь и память они будут платить своей жизнью. Это не убийство – это возмездие по отношению к преступникам. И не нужно сказок и фейков про рицин или «новичок»: эти банальности не могут служить Орудием Возмездия - слишком много туманного и спорного, неявного и дискуссионного. Неочевидного.

Возмездие должно быть очевидным.

Неонацисты должны получать Возмездие ровно так же явно и публично, как его получали нацистские преступники во время войны: ярко, впечатляюще и демонстративно. Как получил его в Чехии Рейнхард Гейдрих. Как получали его от руки Сопротивления нацисты во Франции и Бельгии. Как получали его нацистские гаулейтеры в Белоруссии и на Украине.

Это не тот случай, когда Возмездие должно остаться тайным – оно должно становиться явным и демонстративным. Очевидным. Чтобы каждый, кто скажет хоть слово в защиту неонацистов, знал: он следующий.

Предшественники сегодняшних неонацистов убили 27 миллионов советских граждан. Во многом, кстати, с помощью чешского оружия и чешских танков. Сегодняшние чешские неонацисты совершают надругательство над их памятью и памятью тех, кто эти преступления остановил.

И они заслужили Возмездие – как заслужили его те их предшественники, которых год за годом вылавливал в разных странах мира и уничтожал Израиль. Когда отчет об Актах Возмездии для каждого из них ложился на стол премьер-министру страны, как и отчет о ходе поиска следующего приговоренного.

