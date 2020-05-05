]]>
]]>
Главная В мире Новости

Пражский чиновник пожаловался на Россию в Еврокомиссию

13:13 5.05.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
Материалы по теме:

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором обвинил Россию в «чрезмерной реакции» на снос памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Об этом сообщил «Интерфакс».

По мнению политика, снос мемориала вызвал неадекватную реакцию со стороны Москвы. В настоящее время муниципальным служащим Праги поступают различные угрозы, включая «призывы к ликвидации». Местных чиновников называют нацистами, а лично Коларжа –гауляйтером (высшая партийная должность национал-социалистической немецкой рабочей партии областного уровня).

В письме автор подчеркивает, что власти имели право произвести демонтаж памятника, поскольку монумент находится в собственности района Прага-6. По мнению Коларжа, Еврокомиссия должна осудить действия России, которые политик расценивает как вмешательство во внутренние дела Чехии.

Прага, пишет чиновник, стала площадкой «ведения гибридной войны против всего Европейского союза».

Памятник Ивану Коневу был демонтирован 3 апреля. После этого Следственный комитет РФ завел уголовное дело о реабилитации нацизма. В Чехии действия муниципальных чиновников осудил лично президент страны Милош Земан. 

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позднее направил письмо в оборонное ведомство Чехии с просьбой передать Москве данный монумент. Пресс-секретарь Минобороны Чехии Ян Пейшек ответил, что ведомство не может помочь России, поскольку «статуя не наша».

Темы: Россия, Чехия, Борьба за сохранение советских памятников в странах б. СССР, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.05.2020, 22:31
Гость: Vicontas

Можно сделать красивее и ядовитей!В России есть кладбища белочехов,которые были открыты чехами по договору 1993 года (когда царствовал Руководящий Стакан Ельцин).Так вот,трогать их не надо,а нужно возле каждого кладбища у входа поставить здоровенный стенд с фото графиями зверств белых над русским населением!И написать - здесь находится кладбище убийц русских людей!Здесь лежат те,кто грабил население России!Здесь лежат те,кто украл золото России,на котором был основан Госбанк Чехословакии!ПОМНИТЕ ЭТО РУССКИЕ! Думаю,что если бы такие стенды поставили, то чехи не только Конева вернули бы,но и Сталина!Лишь бы убрали стенды.
05.05.2020, 22:20
Гость: Да

Да ещё когда чешское правительство передавало этот памятник на баланс района (могли бы и на баланс двора), эта истерика уже была продумана.. ничего этот г....к не боялся..

Они же понимают, из-за этого ядерной войны не будет..
-----------
Кстати говоря, адресочек его всё же записать надо бы..да и все остальные данные...мало ли..например, захочет на экскурсию в Питер приехать..
05.05.2020, 21:37
Гость: Да

Можно ещё отобрать лицензии у тех турфирм, кто посылал туристов в Чехию...если у них есть такие планы в будущем..
Все комментарии (16)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации