Пражский чиновник пожаловался на Россию в Еврокомиссию

13:13

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором обвинил Россию в «чрезмерной реакции» на снос памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Об этом сообщил «Интерфакс».

По мнению политика, снос мемориала вызвал неадекватную реакцию со стороны Москвы. В настоящее время муниципальным служащим Праги поступают различные угрозы, включая «призывы к ликвидации». Местных чиновников называют нацистами, а лично Коларжа –гауляйтером (высшая партийная должность национал-социалистической немецкой рабочей партии областного уровня).

В письме автор подчеркивает, что власти имели право произвести демонтаж памятника, поскольку монумент находится в собственности района Прага-6. По мнению Коларжа, Еврокомиссия должна осудить действия России, которые политик расценивает как вмешательство во внутренние дела Чехии.

Прага, пишет чиновник, стала площадкой «ведения гибридной войны против всего Европейского союза».

Памятник Ивану Коневу был демонтирован 3 апреля. После этого Следственный комитет РФ завел уголовное дело о реабилитации нацизма. В Чехии действия муниципальных чиновников осудил лично президент страны Милош Земан.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позднее направил письмо в оборонное ведомство Чехии с просьбой передать Москве данный монумент. Пресс-секретарь Минобороны Чехии Ян Пейшек ответил, что ведомство не может помочь России, поскольку «статуя не наша».