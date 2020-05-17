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Нетаньяху заявил, что пришло время для аннексии палестинских территорий

21:14 17.05.2020
Фото со страницы Биньямина Нетаньяху в соцсети
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил в воскресенье в Кнессете (парламенте) сформированное им по итогам выборов 2 марта 35-е правительство страны.

В ходе церемонии он выразил мнение, что пришло время для аннексии палестинских территорий в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине.

"Вот правда: эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить [на них] израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма", - цитирует Нетаньяху ТАСС.

Президент России Владимир Путин направил Беньямину Нетаньяху поздравительную телеграмму по случаю его вступления в должность премьер-министра Израиля на новый срок. Он выразил надежду на то, что новое правительство продолжит развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между двумя государствами. 

Темы: Израиль, Палестино-израильский конфликт
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Комментарии читателей
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18.05.2020, 06:01
Гость: д. советник

Не аорующее правительство сформировать не возможно так значит победоносная война. Старо как мир.
18.05.2020, 05:23
Гость: blog2038,.

Какие-то вы слабенькие - в России едва можно найти с десяток евреев, а у вас всё равно уся великая под ярмом.
18.05.2020, 03:16
Гость: Ну да.

Это для вас закончится плохо. Им очень даже хорошо. И будет лучше.
Шестерки вы.
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