Нетаньяху заявил, что пришло время для аннексии палестинских территорий

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил в воскресенье в Кнессете (парламенте) сформированное им по итогам выборов 2 марта 35-е правительство страны.

В ходе церемонии он выразил мнение, что пришло время для аннексии палестинских территорий в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине.

"Вот правда: эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить [на них] израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма", - цитирует Нетаньяху ТАСС.

Президент России Владимир Путин направил Беньямину Нетаньяху поздравительную телеграмму по случаю его вступления в должность премьер-министра Израиля на новый срок. Он выразил надежду на то, что новое правительство продолжит развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между двумя государствами.