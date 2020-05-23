Большая война или временная вспышка: во что может вылиться обострение в Донбассе?

Киев резко активизировал обстрелы ЛДНР, вызвав ответные действия со стороны республик. При чем здесь Саакашвили?...

Новости о боях в Донбассе – снова в топе новостных рейтингов.

Фото с сайта artv-news.ru

Война киевского режима против Донецка и Луганска, в принципе, не прекращалась ни на минуту, но после встречи «Нормандской четверки» в декабре 2019 года она все же приняла несколько более вялотекущий характер, чем ранее. Однако теперь даже ситуативное снижение напряжения – забыто.

В мае линия соприкосновения в Донбассе запылала. Украинские войска начали массированные обстрелы мирных кварталов пограничных населенных пунктов ЛДНР.

Согласно данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, только с 1 по 6 мая имело место 11 фактов гибели либо ранения мирных жителей на территории республик Донбасса. 7 мая было зафиксировано еще 8 жертв украинских обстрелов. Значительная часть пострадавших – дети.

Причем массовые жертвы среди мирного населения фиксировались только со стороны ЛДНР. Из этого явственно следует, что стрельбу по населенным пунктам ведут исключительно ВСУ.

Что же касается прошлой недели, то только на границе с ДНР украинские войска нарушили режим прекращения огня 94 раза. И лишь за прошедшие сутки пострадали десятки жилых домов, ЛЭП и газопровод.

Впрочем, одними обстрелами дело не ограничилось. На Украине начался массовый призыв офицеров резерва. Киевские СМИ заявили о том, что в ближайшие дни из запаса в строй поставят не менее 500 офицеров – и это, не считая выпускников военных вузов. Одних только командиров резервистов ВСУ может хватить на развертывание с нуля пары новых бригад. Признак – более чем тревожный.

В итоге власти Донбасса привели народную милицию Донецкой и Луганской народных республик в полную боевую готовность. Соответствующие решения приняли Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Комментируя повреждение очередной ЛЭП, Пасечник уточнил: «В случае продолжения подобных действий, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач».

Кроме того, в СМИ появилась информацию о том, что в республиках тоже начали призывать резервистов.

Владимир Зеленский, который в тот же день проводил пресс-конференцию, отреагировал на заявления Донецка и Луганска откровенным враньем. Он заявил, что ВСУ якобы первыми не стреляют, что явственно противоречит данным «третьих» сторон.

Даже представители ОБСЕ заявляли в последнее время о том, что фиксировали взрывы именно на территории республик.

Практически сразу после заявления народной милиции ВСУ начали нести ответственность за обстрелы мирного населения Донбасса. В ЛНР была накрыта огнем одна из позиций украинских военных, а также уничтожен перемещавшийся в районе линии фронта грузовик.

Киевская сторона наличие потерь подтвердила, заявив о двух убитых и пяти раненых на луганском направлении. Причем один из погибших оказался «випом» - целым комбатом отдельного батальона спецназначения «Луганск-1», полковником Сергеем Губановым. В украинские времена он руководил луганским УВД и отличался, судя по информации СМИ, серьезной склонностью к коррупции.

Кстати, согласно одной из версий, в районе линии фронта он был не на боевом задании, а участвовал в неких контрабандных схемах.

К ударам по украинским карателям вскоре присоединились и в ДНР. В ответ на обстрел поселка Верхнеторецкое народная милиция накрыла позиции ВСУ, ликвидировав не менее четырех участников убийств мирного населения (данные потери Украина еще не подтвердила).

Конца-края обострению пока не видно. Что это все может означать?

Одно можно сказать наверняка сразу – ставки повышаются.

Дела у Владимира Зеленского в последнее время идут из рук вон плохо. Его электоральный рейтинг за год обвалился почти в два раза, а антирейтинг в последнее время подскочил сразу на 10%. Экономика Украины сыпется уже около года – сначала рухнуло промышленное производство, а затем (причем, еще до начала «коронакризиса») пошел вниз и ВВП.

Легче всего вернуть себе популярность для Зеленского было бы через компромисс с Донбассом (реализацию обещания мира) и восстановление отношений с Россией (рост благосостояния и антинационалистический дискурс в политике). Этого от президента Украины ожидает большая часть из тех 73%, которые проголосовали за Зеленского в 2019-ом.

Ведь 72% жителей Незалежной не зря считают 9 мая большим личным праздником, и всего 23% полагают, что в годы Второй мировой войны украинцы воевали «за чужие интересы».

Большинство обитателей Самостийной выступают против агрессивной украинизации и так или иначе осуждают запрет на Украине российских соцсетей.

В электоральном плане на Юго-востоке ситуация становится для Зеленского и всех прозападных сил критической. Рейтинг «Оппозиционной платформы – За жизнь» на Юге и Востоке уже практически догнал рейтинг «Слуги народа» (колебание – в рамках статистической погрешности). А ведь есть еще и другие оппозиционные силы – та же «Партия Шария».

Однако Зеленский пока не думает выполнять то, чего ожидают от него люди.

Почему?

С огромной долей вероятности, у Запада есть рычаги давления на украинского президента.

Это могут быть угрозы поступить с ним, как с Януковичем, или какие-то щедрые посулы. В СМИ и блогосфере, правда, можно встретить предположения, что Зеленский боится так называемых «активистов» - правых радикалов, ориентированных на Порошенко и Авакова. Однако это достаточно сомнительно, так как при желании президентского ресурса хватило бы подавить ультраправых отморозков – украинские силовики годами сдерживали их при Леониде Кучме и на протяжении большей части президентского срока Януковича.

Реальных предпосылок для перехода Киева к активным действиям в Донбассе может быть несколько.

Первая – попытаться изнурить ЛДНР убийствами мирных жителей и склонить республики к капитуляции.

Однако это выглядит достаточно сомнительно. Гибель людей только злит защитников Донбасса, и их ответы могут быть весьма болезненными для Украины. Вспомним хотя бы события конца августа 2014-го или февраля 2015-го.

Конечно, киевский режим может попытаться бросить против республик все силы, однако в этом случае события могут принять непредсказуемый характер. В целом, вариант наименее вероятен.

Вторая предпосылка – Запад поручил Зеленскому спровоцировать Россию на большую войну.

Понятно, что шансов на победу у Киева – ноль. И Запад на глобальное противостояние тоже не пойдет – особенно со скидкой на кризис. Однако это позволило бы ввести против России новые санкции после заморозки конфликта и вывести на новый уровень информационную войну против Москвы. Впрочем, в этом варианте достаточно много слабо предсказуемых рисков. Что позволяет поставить и его под большой вопрос.

Третья вероятность – Зеленский пытается любой ценой сохранить власть.

Один из вариантов для него – попытаться настроить всех украинцев против «общего врага» (в духе Порошенко 2014 года, только еще более радикально). Образ России в этом качестве уже померк. Все до большего количества украинцев начинает доходить, что их обманули. Однако лучший способ снова промыть мозги людям – убедить их во враждебных намерениях России.

В свое время подобный вариант был реализован в Грузии. Хотя именно грузинские войска убивали мирное населения Южной Осетии, пропаганда режима Михо Саакашвили смогла убедить «среднестатистического жителя Тбилиси» в существовании выдуманной «российской агрессии».

Кстати, в этом может крыться и разгадка таинственного возвращения на Украину Саакашвили. Зеленский (возможно, с подачи западных хозяев) мог призывать его в качестве консультанта, уже имевшего опыт совершения такого рода провокаций.

Причем у Зеленского дела идут настолько плохо, что он готов даже рискнуть потенциальной утратой территорий – ведь на подконтрольной Киеву части Донбасса рейтинг прозападных сил сейчас уже просто стремится к нулю, и люди, воспользовавшись благоприятной ситуацией, могут попытаться избавиться от бандеровского ярма на шее. Но, чтобы удержать хоть что-то, представители киевского режима готовы рисковать.

Впрочем, у Зеленского есть еще шанс войти в историю не жующим галстуки клоуном и не опереточным тираном в худших традициях Латинской Америки. Для этого ему нужно всего лишь осмелиться пойти против давления с Запада, унять неонацистов и сделать то, что от него ждет народ – прекратить войну и начать построение нормального федеративного государства.

Но, к сожалению, с каждым днем шансов на практическую реализацию данного сценария остается все меньше...

