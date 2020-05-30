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Трамп объявил о разрыве отношений США c ВОЗ

09:23 30.05.2020
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США разрывает все связи со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку она отказалась провести нужные ей реформы, заявил Дональд Трамп.

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - цитирует президента США "Интерфакс".

Он подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

Кроме того, Трамп обвинил ВОЗ и Китай в распостранении коронавирусной инфекции: по мнению американского президента, не без помощи ВОЗ Китаю удавалось скрыть информацию об "уханьском" вирусе, что позволило инфекции распространиться по всему миру,

"Китай полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на то, что он платит лишь $40 млн в год, в то время, как США платят примерно $450 млн в год", - добавил Трамп.

В Госдуме сочли решение Трампа о разрыве с ВОЗ недальновидным. "Разрывать отношения с ВОЗ в такой непростой момент в мире - это, конечно, недальновидно и абсолютно неправильно", - заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий считает, что решение Трампа о разрыве отношений с ВОЗ может негативно сказаться и на деятельности самой организации, так как США "являются крупным членом, который имеет большие финансовые взносы". "Но я думаю, что найдутся страны, которые будут вести более прагматичную политику и со своей стороны в какой-то мере компенсируют ВОЗ потерянные доходы", - сказал Чепа.

Россия внесет во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) до 9 млн долларов в качестве добровольного целевого взноса. Соотвествующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, из федерального бюджета для ВОЗ выделяется до 9 миллионов долларов в 2020-2022 годах "для содействия странам в рамках повышения качества медпомощи для снижения смертности матерей, новорожденных и детей", для "повышения качества оказываемой медицинской помощи в стационарных условиях".

Темы: Дональд Трамп, США, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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30.05.2020, 20:14
Гость: Гость

Трамп большой молодец, я им восхищаюсь. У него есть воля. Он может любого отпихнуть, бесцеремонно похлопать матушку Елизавету по спинке, прекратить финансирование дармоедских организаций, типа ВОЗ, ВАДА, ООН, где наши небензи и захаровы с лаврушками что-то брякают-вякают, типа -а это контрпродуктивно, а их никто не слушает, Трамп ведет себя как настоящий Президент, он ставит и Китай и всех, кого захочет, старается для своей страны. Отсутствие воли - у некоторых президентов, которым больше 65 лет, т.е. слабоволие, - признак имеющийся глобальной кортикальной атрофии головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатии головного мозга, т.е. это диагноз, им надо давать инвалидность и отправлять срочно на пенсию.
30.05.2020, 20:08
Гость: личный опыт

Милые бранятся - только тешатся.
30.05.2020, 18:32
Гость: дан

даже если это и так то что в этом не правильно-кто платит за шампанское тот танцует девушку Штаты платят ВОЗ около 500млн ежегодно Китай -чуть меньше 40млн доларов Не знаю сколько Россия но вряд ли больше Китая но ВОЗ почему-то выполняет все требования Китая и именно эта организация виновата в столь больших масштабах эпидемии короновируса Они прикрывали Китай и доказывали что вирус не опасен и не передается от человека к человеку Почему-вопрос интересный Как то раз видел по ТВ кадры как президента ВОЗ с трудно запоминаемой фамилией принимает лидер Китая И как этот президент на полусогнутых ногах и с протянутой рукай приближается к тСи что бы тот величественно и с барским видом пожал наконец его руку Становится понятным что Китай платит деньги не только ВОЗу но и лично его президенту Поэтому правильно Трам сдела Поддерживаю
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