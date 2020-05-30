Трамп объявил о разрыве отношений США c ВОЗ

09:23

США разрывает все связи со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку она отказалась провести нужные ей реформы, заявил Дональд Трамп.

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - цитирует президента США "Интерфакс".

Он подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

Кроме того, Трамп обвинил ВОЗ и Китай в распостранении коронавирусной инфекции: по мнению американского президента, не без помощи ВОЗ Китаю удавалось скрыть информацию об "уханьском" вирусе, что позволило инфекции распространиться по всему миру,

"Китай полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на то, что он платит лишь $40 млн в год, в то время, как США платят примерно $450 млн в год", - добавил Трамп.

В Госдуме сочли решение Трампа о разрыве с ВОЗ недальновидным. "Разрывать отношения с ВОЗ в такой непростой момент в мире - это, конечно, недальновидно и абсолютно неправильно", - заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий считает, что решение Трампа о разрыве отношений с ВОЗ может негативно сказаться и на деятельности самой организации, так как США "являются крупным членом, который имеет большие финансовые взносы". "Но я думаю, что найдутся страны, которые будут вести более прагматичную политику и со своей стороны в какой-то мере компенсируют ВОЗ потерянные доходы", - сказал Чепа.

Россия внесет во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) до 9 млн долларов в качестве добровольного целевого взноса. Соотвествующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, из федерального бюджета для ВОЗ выделяется до 9 миллионов долларов в 2020-2022 годах "для содействия странам в рамках повышения качества медпомощи для снижения смертности матерей, новорожденных и детей", для "повышения качества оказываемой медицинской помощи в стационарных условиях".