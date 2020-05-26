Россия внесет в ВОЗ добровольный взнос в размере до 9 млн долларов

12:14

Россия внесет во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) до 9 млн долларов в качестве добровольного целевого взноса. Соотвествующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, из федерального бюджета для ВОЗ выделяется до 9 миллионов долларов в 2020-2022 годах "для содействия странам в рамках повышения качества медпомощи для снижения смертности матерей, новорожденных и детей", для "повышения качества оказываемой медицинской помощи в стационарных условиях".

В 2020 году в адрес организации будет направлено до $3,5 млн, в 2021-м — до $3,4 млн, в 2022-м — до $2,1 млн.