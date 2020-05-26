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Россия внесет в ВОЗ добровольный взнос в размере до 9 млн долларов

12:14 26.05.2020
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Россия внесет во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) до 9 млн долларов в качестве добровольного целевого взноса. Соотвествующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу,  из федерального бюджета для ВОЗ выделяется до 9 миллионов долларов в 2020-2022 годах "для содействия странам в рамках повышения качества медпомощи для снижения смертности матерей, новорожденных и детей", для "повышения качества оказываемой медицинской помощи в стационарных условиях".

В 2020 году в адрес организации будет направлено до $3,5 млн, в 2021-м — до $3,4 млн, в 2022-м — до $2,1 млн.

Темы: Всемирная организация здравоохранения, Правительство России
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Комментарии читателей
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26.05.2020, 16:10
Гость: достало!

Наших с вами, заметьте, денег, ибо из бюджета. Зато люди без зарплат сидят. Сволочи, твари, когда вас судить и вешать начнут??!!
26.05.2020, 15:43
Гость: Т.е.

Мишустин и Греф решили помочь Биллу Гейтцу "упорядочить" население РФ. Чтобы выжившим жилось просторно и комфортно?
26.05.2020, 15:22
Гость: С-kи!

ВОЗу Билл Гейтц хорошо платит, "заботится" о "здоровье" человечества...
Все комментарии (11)
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