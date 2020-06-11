]]>
]]>
Главная В мире Новости

Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

08:31 11.06.2020
Протестующие в здании мэрии. Стоп-кадр с видео в YouTube
Протестующие в здании мэрии. Стоп-кадр с видео в YouTube
Материалы по теме:

Американский город Сиэтл (штат Вашингтон), где протестующие против расовой дискриминации и полицейского произвола активисты оккупировали мэрию, захватили «внутренние террористы». Так их в своем Twitter охарактеризовал президент США Дональд Трамп.

«Внутренние террористы заняли Сиэтл, которым, несомненно, управляют радикальные левые демократы», - написал глава государства.

Трамп также обрушился с жесткой критикой в адрес местных властей в связи с массовыми беспорядками. Как отметил американский лидер, демонстранты «насмехаются» над руководством штата и города.

«Верните себе свой город прямо сейчас. Этих ужасных анархистов нужно остановить незамедлительно», - добавил президент.

Ранее группа радикалов установила баррикады в шести кварталах города, объявив территорию запретной для любых правоохранительных органов. Затем протестующие захватили здание мэрии.

Темы: Дональд Трамп, США
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.06.2020, 13:12
Гость: д. советник

Процесс пошел. Грузите апельсины в бочки. Братья Карамазовы.
11.06.2020, 13:04
Гость: serg

Интересно найдутся в америке силы способные противостоять развалу государства и когда,уж на что короновирус заразен но бунт амеров перекинулся в европу и пока нет ему конца и края,государство боится применить силу и значит недееспособно...что дальше увидим с дерева...
11.06.2020, 12:28
Гость: Чем бы

дитя ни тешилось, абы не лезло бы в дела других. Нехай там хоть удушатся, остальным свободней взохнется.
Все комментарии (14)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации