Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

08:31

Протестующие в здании мэрии. Стоп-кадр с видео в YouTube

Американский город Сиэтл (штат Вашингтон), где протестующие против расовой дискриминации и полицейского произвола активисты оккупировали мэрию, захватили «внутренние террористы». Так их в своем Twitter охарактеризовал президент США Дональд Трамп.

«Внутренние террористы заняли Сиэтл, которым, несомненно, управляют радикальные левые демократы», - написал глава государства.

Трамп также обрушился с жесткой критикой в адрес местных властей в связи с массовыми беспорядками. Как отметил американский лидер, демонстранты «насмехаются» над руководством штата и города.

«Верните себе свой город прямо сейчас. Этих ужасных анархистов нужно остановить незамедлительно», - добавил президент.

Ранее группа радикалов установила баррикады в шести кварталах города, объявив территорию запретной для любых правоохранительных органов. Затем протестующие захватили здание мэрии.