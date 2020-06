На юге Пекина введен режим военного положения из-за вспышки коронавируса

Новый локальный случай заражения в Пекине выявили впервые за почти два месяца. Заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы Китая не выезжал, но посещал рынок. Вскоре стало известно еще о двух зараженных мужчинах, которые работают в Китайском центре исследования мясной продукции и проживают в районе Фэнтай.

В ходе эпидемиологического расследования коронавирус обнаружили на рынке на доске для разделки импортированного лосося, передает НТВ.

Сам рынок уже закрыт. В расположенных вокруг него 11 жилых комплексах введен строгий контроль. Власти района Фэнтай также приняли решение вновь закрыть расположенные рядом с рынком начальные школы и детские сады и отложить возобновление занятий в учебных заведениях, которые еще не вернулись к работе.

Всего сообщается об 11 новых подтвержденных случаях COVID-19 в Китае, из которых шесть — в Пекине.

China reports 11 new confirmed COVID-19 cases on the Chinese mainland Friday, of which six were domestically transmitted and five were imported. All six domestically transmitted cases were reported in Beijing https://t.co/wsBIBmZQa4 pic.twitter.com/6L85z5t1dX

