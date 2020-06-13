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На юге Пекина введен режим военного положения из-за вспышки коронавируса

11:15 13.06.2020
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Новый локальный случай заражения в Пекине выявили впервые за почти два месяца. Заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы Китая не выезжал, но посещал рынок. Вскоре стало известно еще о двух зараженных мужчинах, которые работают в Китайском центре исследования мясной продукции и проживают в районе Фэнтай.

В ходе эпидемиологического расследования коронавирус обнаружили на рынке на доске для разделки импортированного лосося, передает НТВ.

Сам рынок уже закрыт. В расположенных вокруг него 11 жилых комплексах введен строгий контроль. Власти района Фэнтай также приняли решение вновь закрыть расположенные рядом с рынком начальные школы и детские сады и отложить возобновление занятий в учебных заведениях, которые еще не вернулись к работе.

Всего сообщается об 11 новых подтвержденных случаях COVID-19 в Китае, из которых шесть — в Пекине.

Темы: Коронавирус, Китай
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Комментарии читателей
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13.06.2020, 15:28
Гость: stalker

Вот так и надо поступать для борьбы с коронавирусом. Вводить ЧП и локализовать очаг заражения. А не как у нас, когда жителям Москвы, Питера и Подмосковья (а это и были очаги заражения в России) давали свободно разъезжать по всей стране. А потом мы удивляемся, как у нас эта зараза по всей стране расползлась.
13.06.2020, 15:12
Гость: Старый евrей

Вот лошки эти Китайцы. Нужно делать, как в РФ - "самоизоляция" и никакого мошенничества. Сразу пройдет всё. И вирус тоже.
13.06.2020, 15:09
Гость: Коронавирус

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