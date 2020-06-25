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Лукашенко обсудит с Путиным «вмешательство России в выборы»

13:18 25.06.2020
Фото с сайта belta.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в предвыборную кампанию идет вмешательство. По его словам, в интернете распространяются «жуткие фейки», при помощи которых пытаются дискредитировать власть.

«Сегодня мне доложили, хотя это было давно, никто не докладывал, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», - цитирует слова Лукашенко БелТА.

Также Лукашенко отметил, что люди, которые не разбираются в банковских документах, вполне могут поверить подобным сообщениям. «Люди же не понимают, что это такое. <...> Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это», - сказал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко обратил внимание и на то, что оппоненты требуют честных и порядочных выборов, но при этом сами ведут себя нечестно. «Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», - резюмировал Лукашенко.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.06.2020, 22:38
Гость: Наивный

Нашел с кем обсуждать.
25.06.2020, 20:56
Гость: Остап

Так он же не союзник. Нит ничего плохого в том, чтобы стараться его заменить.
25.06.2020, 20:23
Гость: Черномырдин нервно курит

Сегодня мне доложили, хотя это было давно, никто не докладывал, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн
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