Лукашенко обсудит с Путиным «вмешательство России в выборы»

13:18

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в предвыборную кампанию идет вмешательство. По его словам, в интернете распространяются «жуткие фейки», при помощи которых пытаются дискредитировать власть.

«Сегодня мне доложили, хотя это было давно, никто не докладывал, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», - цитирует слова Лукашенко БелТА.

Также Лукашенко отметил, что люди, которые не разбираются в банковских документах, вполне могут поверить подобным сообщениям. «Люди же не понимают, что это такое. <...> Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это», - сказал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко обратил внимание и на то, что оппоненты требуют честных и порядочных выборов, но при этом сами ведут себя нечестно. «Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», - резюмировал Лукашенко.