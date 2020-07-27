]]>
]]>
Главная В мире Новости

У советника Трампа по национальной безопасности нашли COVID-19

19:10 27.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен подхватил коронавирус. Об этом рассказало издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из администрации главы государства. Позднее эту информацию подтвердили и в Белом доме США.

«Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал тест на COVID-19 с положительным результатом. Риска контакта с президентом или вице-президентом нет», — говорится в сообщении. Известно, что у советника по безопасности легкие симптомы коронавируса.

По информации СМИ, Роберт О`Брайен мог заразиться COVID-19 на семейном мероприятии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал сограждан надевать маски, отметив их положительный эффект в профилактике коронавируса. Глава государства сообщил, что в июле две американские вакцины от коронавируса выйдут на финальную стадию клинических испытаний, а еще четыре — в августе.

Темы: Дональд Трамп, Коронавирус, США
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.07.2020, 21:26
Гость: Любопытный

Долго искали?
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации