У советника Трампа по национальной безопасности нашли COVID-19

19:10

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен подхватил коронавирус. Об этом рассказало издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из администрации главы государства. Позднее эту информацию подтвердили и в Белом доме США.

«Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал тест на COVID-19 с положительным результатом. Риска контакта с президентом или вице-президентом нет», — говорится в сообщении. Известно, что у советника по безопасности легкие симптомы коронавируса.

По информации СМИ, Роберт О`Брайен мог заразиться COVID-19 на семейном мероприятии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал сограждан надевать маски, отметив их положительный эффект в профилактике коронавируса. Глава государства сообщил, что в июле две американские вакцины от коронавируса выйдут на финальную стадию клинических испытаний, а еще четыре — в августе.