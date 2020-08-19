]]>
]]>
Главная В мире Новости

ЕС введет санкции против виновных в насилии и фальсификации в Белоруссии

18:09 19.08.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Евросоюз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. ЕС введет санкции против ответственных за «насилие и фальсификацию выборов» в этой стране. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита глав стран ЕС. 

Санкции будут направлены против конкретных лиц, а не против простых граждан этой республики, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия перенаправит 53 миллиона евро на развитие гражданского общества Белоруссии и на борьбу с коронавирусом в стране. 

«Речь идет о том, чтобы больше не выделять фонды властям, а дать воспользоваться ими наиболее уязвимым людям и гражданскому обществу»,— передает «Интерфакс» слова фон дер Лейен. Из тех средств, которые ЕК планирует выделить белорусскому народу, 2 миллиона будут направлены на поддержку жертв репрессий.

Главы государств и правительств Евросоюза осудили насилие против протестующих в Белоруссии и потребовали независимого и транспарентного расследования.

19 августа главы государств и правительств 27 стран Евросоюза собрались на экстренный саммит из-за ситуации в Белоруссии. Мероприятие было созвано по инициативе Польши и Литвы, оно проходит в видеоформате. Одновременно с этим сторонники белорусской оппозиции, проживающие в Бельгии, устроили акцию протеста против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мероприятие прошло перед зданием Европейской комиссии.

Темы: Белоруссия, Европейский союз (ЕС)
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.08.2020, 22:31
Гость: gvozd

Еврокомиссия перенаправит 53 миллиона евро на развитие гражданского общества Белоруссии и на борьбу с коронавирусом в стране.
--
какого "коронавируса" - в белоруссии НЕТ ниакакого Говида..
иными словами, ек открыто обьявляет что Вмешивается в дела белоруссии.
мы уже видели чем закончилось вмешательство имперского секретарита на украине..
кстати Показательно, что одна из "претензий" нацистов к лукашенко - он не борется с Говидом..
ведь беларусь если кто не знает, кость в горле - ее везде проводят в пример что нет никакой вспышки Говида без долбанутого карантина..
как видим, нацики на 100% синхронизированы с Кагалом.
19.08.2020, 22:19
Гость: нетолерантный

мне, лично, ну ООЧЕНЬ интересно, а когда же Европа предпримет санкции противнасилующих немок, француженок и норвежек "несчастных беженцев".... понявших, что на войне и убить могут, а в Геуропах - твори то-же самое, что в Сирии, Ираке и Афгане, И.... тебе за это еще и бабки платить местная власть будет
19.08.2020, 20:34
Гость: tr

Кстати картинка у стеллы сгенерирована в графическом редакторе - сразу видно, что делал кто-то криворукий. Фальшивка, одним словом. Подозреваю, что большая часть толпы просто дорисовали и понизили качество, чтобы скрыть следы вмешателства в оригинальное видео.
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации