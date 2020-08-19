ЕС введет санкции против виновных в насилии и фальсификации в Белоруссии

18:09

Евросоюз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. ЕС введет санкции против ответственных за «насилие и фальсификацию выборов» в этой стране. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита глав стран ЕС.

Санкции будут направлены против конкретных лиц, а не против простых граждан этой республики, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия перенаправит 53 миллиона евро на развитие гражданского общества Белоруссии и на борьбу с коронавирусом в стране.

«Речь идет о том, чтобы больше не выделять фонды властям, а дать воспользоваться ими наиболее уязвимым людям и гражданскому обществу»,— передает «Интерфакс» слова фон дер Лейен. Из тех средств, которые ЕК планирует выделить белорусскому народу, 2 миллиона будут направлены на поддержку жертв репрессий.

Главы государств и правительств Евросоюза осудили насилие против протестующих в Белоруссии и потребовали независимого и транспарентного расследования.

19 августа главы государств и правительств 27 стран Евросоюза собрались на экстренный саммит из-за ситуации в Белоруссии. Мероприятие было созвано по инициативе Польши и Литвы, оно проходит в видеоформате. Одновременно с этим сторонники белорусской оппозиции, проживающие в Бельгии, устроили акцию протеста против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мероприятие прошло перед зданием Европейской комиссии.