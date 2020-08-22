Врачи немецкой клиники Charite начали обследование Алексея Навального

14:02

Медики университетской клиники Charité в Берлине в субботу приступили к комплексному обследованию основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сегодня рано утром политика в состоянии комы доставили из Омска в Берлин.

Как рассказала DW представитель клиники Мануэла Цингль, сейчас идет всесторонняя диагностика Навального. После обследования и согласования с семьей оппозиционера врачи выступят с заявлением о заболевании и о методах лечения.

«Очень ждем хороших новостей», - прокомментировала новость в Twitter лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева.

Медицинский борт прилетел в Омск за Алексеем Навальным еще сутки назад, однако омские врачи вначале отказывались отпустить политика в Германию, ссылаясь на его нестабильное состояние и возможные риски при полете. Сторонники Навального полагают, что в России дожидались, когда из организма оппозиционера выйдут токсины, помешав тем самым обнаружить возможное отравляющее вещество.

Согласно заявлению российских врачей, причиной глубокой комы Алексея Навального стало «нарушение обмена веществ и углеводного баланса».