Синдзо Абэ объявил о своем решении подать в отставку

10:40

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своем решении уйти в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечает агентство, ранее в СМИ появлялась информация об ухудшении состояния здоровья Абэ. Теперь эти слухи получили свое подтверждение.

По словам самого Абэ, решение подать в отставку он принял из-за того, что ему стало сложно принимать правильные решения по причине болезни. Ему стало сложно исполнять свои обязанности. Он останется на своем посту вплоть

Синдзо Абэ страдает хроническим язвенным колитом. Данное заболевание стало причиной его отставки в 2007 году. Однако позже его состояние улучшилось и в 2012 году он вновь был избран премьер-министром.

Недавно стало известно об обострении заболевания. По данным СМИ, за последние дни он дважды посещал клинику.

Двадцать четвертого августа срок пребывания Абэ на посту премьер-министра превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди глав японских правительств.

Абэ – потомственный политик. Его отец Синтаро Абэ (1924-1991) был министром иностранных дел в 1982-1986 годах, дед Нобусукэ Киси (1896-1987) был премьер-министром Японии в 1957-1960 годах, дядя Эйсаку Сато (1901-1975) занимал ту же должность с 1964 по 1972 год.

Абэ стремился к улучшению отношений с Россией, он неоднократно высказывал намерение заключить мирный договор до окончания срока своих полномочий. В экономике он запомнится проведением политики, которая получила название "абэномики", а также повышением потребительского налога до 10%.