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Лукашенко пообещал сохранить «общее отечество от Бреста до Владивостока»

13:36 1.09.2020
Фото с сайта wikipedia.org

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за продолжение тесного сотрудничества с Россией. Он пообещал вместе с президентом РФ Владимиром Путиным сохранить "наше общее Отечество от Бреста до Владивостока", пишет БелТА.

"В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", - заявил Лукашенко во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.

Темы: Историческое единство России и Белоруссии, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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01.09.2020, 17:15
Гость: blog2038,.

"Лукашенко пообещал сохранить «общее отечество от Бреста до Владивостока»"
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А Россию куда?
01.09.2020, 17:13
Гость: полухохол

Народно выбранный лидер ,имеющий совесть,порядочность и чувство меры не одевает камуфляж и не хватается за автомат,тем более публично.Это страх и безнадёга, остатся обычным беларусом,а не бесконтрольным "председателем колхоза".Удел всех прозаседавшихся .Не бывает на земле незаменимых и неспособных выполнять какие-либо обязанности т.к всё тленно на земле,а солнце встает каждое утро,несмотря кто и где находится.Всё проходит и "лука" тоже,какие бы он "песни" не пел.
01.09.2020, 16:51
Гость: Максим Калиновский

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), куда он поступил на биологический профиль. Об этом сообщает портал TUT.by.

Подросток не появился на общем собрании для поступивших десятиклассников, а позднее выяснилось, что он забрал документы. Причина его поступка не разглашается.
Директор лицея БГУ Игорь Варакса отказался комментировать действия 15-летнего школьника. «Мы не комментировали, когда пошла информация, что Николай Лукашенко якобы собирается у нас учиться. Соответственно, и сейчас нет смысла в этом», — заявил он.

Сын президента окончил девятый класс школы в Острошицком Городке Минского района. В конце июня стало известно, что Николай поступил в 10-й класс лицея БГУ. Конкурс составил 6,5 человека на место. Для поступления Лукашенко-младшему нужно было сдать два экзамена: биологию и химию. Официальное зачисление проходило с 16 по 19 июня.

Вместе с сыном белорусского лидера в тот же лицей поступила и внучка президента Дарья Лукашенко. Сейчас в учебном заведении числится еще одна внучка Лукашенко, Анастасия.
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