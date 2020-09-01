"Лукашенко пообещал сохранить «общее отечество от Бреста до Владивостока»"

13:36

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за продолжение тесного сотрудничества с Россией. Он пообещал вместе с президентом РФ Владимиром Путиным сохранить "наше общее Отечество от Бреста до Владивостока", пишет БелТА.

"В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", - заявил Лукашенко во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.