Литва разработала план помощи народу Белоруссии

18:15

Правительство Литвы разработало план поддержки народа Белоруссии.

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичуса, основными целями программы являются помощь «пострадавшим от репрессий», поддержка при обучении в литовских высших учебных заведениях, а также упрощенное получение виз и интеграция в литовский рынок труда.

«Литва готова и рассматривает возможность принимать на гуманитарных основаниях белорусов, страдающих от продолжающегося жестоко обращения», - написал Линкявичус в своем аккаунте в твиттере.

Напомним, что о готовности предоставить убежище гражданам Белоруссии ранее также заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.