]]>
]]>
Главная В мире Новости

Литва разработала план помощи народу Белоруссии

18:15 2.09.2020
Линас Антанас Линкявичюс. Фото Olaf Kosinsky с сайта wikimedia.org

Правительство Литвы разработало план поддержки народа Белоруссии.

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичуса, основными целями программы являются помощь «пострадавшим от репрессий», поддержка при обучении в литовских высших учебных заведениях, а также упрощенное получение виз и интеграция в литовский рынок труда.

«Литва готова и рассматривает возможность принимать на гуманитарных основаниях белорусов, страдающих от продолжающегося жестоко обращения», - написал Линкявичус в своем аккаунте в твиттере.

Напомним, что о готовности предоставить убежище гражданам Белоруссии ранее также заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Темы: Белоруссия, Литва
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.09.2020, 23:25
Гость: Гость

Мерзкие работники ООН не дожидайтесь возмездия для себя от Всевышнего... «Познан был Господь по суду, который Он совершил; нечестивый уловлен делами рук своих» (Пс. 9:17). ... ООН, а не надо ни в коем случае пререкаться с правдой Божией, чтобы не подпасть под страшенную болезнь и скорую смерть... всё это за непростительный грех... И страшно попасть в руки Бога Живаго!
02.09.2020, 23:12
Гость: В Литву

даже негры не хотят.
02.09.2020, 21:01
Гость: От моря до моря - польский план.

Там и Литвы никакой не будет, а народ в быдло превратят.
Все комментарии (14)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации