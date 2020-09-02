Литва разработала план помощи народу Белоруссии
Правительство Литвы разработало план поддержки народа Белоруссии.
По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичуса, основными целями программы являются помощь «пострадавшим от репрессий», поддержка при обучении в литовских высших учебных заведениях, а также упрощенное получение виз и интеграция в литовский рынок труда.
«Литва готова и рассматривает возможность принимать на гуманитарных основаниях белорусов, страдающих от продолжающегося жестоко обращения», - написал Линкявичус в своем аккаунте в твиттере.
Напомним, что о готовности предоставить убежище гражданам Белоруссии ранее также заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.