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Преследуемые на родине белорусы смогут найти убежище на Украине

18:22 27.08.2020
Денис Шмыгаль. Фото с сайта kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова предоставить убежище гражданам Белоруссии, которых на родине преследуют по политическим мотивам.

«Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине», - цитирует ТАСС слова Шмыгаля.

Шмыгаль при этом отметил, что несмотря на временные ограничения на въезд в Украину иностранных граждан, граждане Белоруссии могут прибыть в пункты пропуска и сообщить о своем желании получить убежище пограничникам.

Темы: Белоруссия, Украина, Ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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28.08.2020, 00:01
Гость: Это кому как

Например Ахметову, Коломойскому или Авакяну в Украине живётся лучше чем на Украине.
27.08.2020, 21:35
Гость: НХ

Думаю, что желающих перебраться на Украину будет не много. Хотя некоторые из бело-красно-белых активистов не знают итогов "цветной революции" - киевского майдана, и верят, что после него страна стала свободной, благополучной и там господствует справедливость, более опытные организаторы знают, что власть сменить они хотят совсем не для этого. Так что если им придётся бежать, они выберут другую страну.
27.08.2020, 21:25
Гость: Так и сваливают

Квалифицированные, образованные и умные украинцы переезжают в Россию и работают инженерами и учёными, а неквалифицированные, необразованные, не очень умные хохлы сваливают в Польшу драить унитазы.
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