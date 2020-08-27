Преследуемые на родине белорусы смогут найти убежище на Украине

18:22

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова предоставить убежище гражданам Белоруссии, которых на родине преследуют по политическим мотивам.

«Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине», - цитирует ТАСС слова Шмыгаля.

Шмыгаль при этом отметил, что несмотря на временные ограничения на въезд в Украину иностранных граждан, граждане Белоруссии могут прибыть в пункты пропуска и сообщить о своем желании получить убежище пограничникам.