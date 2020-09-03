Трамп пригрозил лишить финансирования города «анархии»

08:20

Президент США Дональд Трамп решил лишить государственного финансирования города, которые, по его мнению, недостаточно борются с беспорядками. Трамп подписал соответствующий меморандум, сообщает РИА Новости.

"Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые добровольно деградировали в зоны беззакония", - говорится в меморандуме.

В частности, это может коснуться Сиэтла, Портленда, Нью-Йорка и Вашингтона. В двухнедельный срок Белый дом определится с тем, как министерства должны будут отчитаться о деньгах, расходуемых на эти города. В течение месяца Белый дом подготовит предложения, как лишить эти города федеральной помощи. Генпрокурору предписано официально опубликовать список городов - "зон анархии".

"Анархия в последнее время охватила некоторые наши штаты и города. На протяжении последних нескольких месяцев некоторые власти в штатах и на местном уровне способствовали насилию и разрушению в своих юрисдикциях, не реализуя законы, лишая полномочий или значительного финансирования полицейские управления и отказываясь принять предложения помощи со стороны федеральных правоохранительных органов", - говорится в меморандуме.

С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Трамп в ряде случаев публично конфликтовал с властями штатов и городов, требуя от них разрешить ввод федеральных подразделений для подавления беспорядков.