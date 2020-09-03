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Трамп пригрозил лишить финансирования города «анархии»

08:20 3.09.2020
Дональд Трамп
Скриншот с YouTube

Президент США Дональд Трамп решил лишить государственного финансирования города, которые, по его мнению, недостаточно борются с беспорядками. Трамп подписал соответствующий меморандум, сообщает РИА Новости

"Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые добровольно деградировали в зоны беззакония", - говорится в меморандуме.

В частности, это может коснуться Сиэтла, Портленда, Нью-Йорка и Вашингтона. В двухнедельный срок Белый дом определится с тем, как министерства должны будут отчитаться о деньгах, расходуемых на эти города. В течение месяца Белый дом подготовит предложения, как лишить эти города федеральной помощи. Генпрокурору предписано официально опубликовать список городов - "зон анархии".

"Анархия в последнее время охватила некоторые наши штаты и города. На протяжении последних нескольких месяцев некоторые власти в штатах и на местном уровне способствовали насилию и разрушению в своих юрисдикциях, не реализуя законы, лишая полномочий или значительного финансирования полицейские управления и отказываясь принять предложения помощи со стороны федеральных правоохранительных органов", - говорится в меморандуме.

С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Трамп в ряде случаев публично конфликтовал с властями штатов и городов, требуя от них разрешить ввод федеральных подразделений для подавления беспорядков.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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03.09.2020, 14:00
Гость: лешику

а бухой за рулем это нормально?
ехал бы трезвый, дома бы был.
ты не догоняешь или притворяешься?
03.09.2020, 13:18
Гость: Жарил пицу

Это как?
03.09.2020, 10:17
Гость: АлексейВ

Ну вот когда тебя остановят копы невиновные якобы, и промурыжат под дулом пистолета пол часа осляпляя лампами якобы за привышение скорости и скажут что ну вот видели как Ты выбросил что то из машины. И таких случаев просто когда тормозят и дискриминируют того что русский у тебя будет раз 20ть за многие годы в пиндостане тогда и поговорим.

Градус ненависти к полиции в США достиг максимума. Об этом ещё 10 лет назад начали говорить. Негру просто как нам нельзя спрятаться за цветом кожи. Но отношение что к русскому, латину что негру примерно тоже самое. Да они и своих белых стали опускать тоже.

Был у меня такой знакомый ещё давно ирландского происхождения Билл. Такой тихий, белый пиндос, который жил с родителями и смотрел все время в пол когда с вами говорил, плюс глаза у него еще косо смотрели. Он работал в пиццерии, жарил пицу.
Так вот по пятницам Билл как айришмен ехал в бар выпить. И ему совсем не много нужно было, пару бутылочек Хайникена с него хватало. Потом он ехал домой. Копы его тормознули в пол третьего или позже утра. Конечно хотели забрать за вождение в пьяном виде. Но Биллу повезло по рации полиции он услышал что где-то происходит вооруженное ограбление недалеко. Копы его одним наручником к стоп сигналу рукой пристягнули и уехали. Этот инвалид по сути простоял до 10 часов утра. Пока кто то не проезжал на пикап траке и не перекусил ему из жалости наручники.

Это нормально?
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