В Минске тысячи митингующих движутся в сторону резиденции Лукашенко

16:08

В Минске несколько тысяч человек вышли на "Марш единства". Колонны протестующих двинулись в направлении центра, который оказался перекрыт, сообщает TUT.BY. На улицах Минска можно увидеть БТР и водомёты. Колонна военной техники, в том числе автозаки и водомёты, появились на проспекте Независимости.

В общей сложности в шествии принимают участие более 100 тыс. человек. Люди продолжают стягиваться с прилегающих улиц, пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Митингующие растянулись вдоль всего проспекта Независимости и движутся в направлении площади Государственного флага, где расположена резиденция Александра Лукашенко.

Первые группы людей подошли к оцеплению у резиденции и остановились в нескольких метрах от него. Силовики развернули там стену из стальных щитов на основе бронированных разведывательно-дозорных машин.

"Марш единства" проходит сегодня практически во всех областях Белоруссии - на улицу вышли жители Витебска, Бреста, Могилеве, Гродно, Бобруйска.

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция результаты выборов не признала, посчитав их сфальсифицированными.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY