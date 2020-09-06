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В Минске тысячи митингующих движутся в сторону резиденции Лукашенко

16:08 6.09.2020

В Минске несколько тысяч человек вышли на "Марш единства". Колонны протестующих двинулись в направлении центра, который оказался перекрыт, сообщает TUT.BY.  На улицах Минска можно увидеть БТР и водомёты. Колонна военной техники, в том числе автозаки и водомёты, появились на проспекте Независимости. 

В общей сложности в шествии принимают участие более 100 тыс. человек. Люди продолжают стягиваться с прилегающих улиц, пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев. 

Митингующие растянулись вдоль всего проспекта Независимости и движутся в направлении площади Государственного флага, где расположена резиденция Александра Лукашенко.

Первые группы людей подошли к оцеплению у резиденции и остановились в нескольких метрах от него. Силовики развернули там стену из стальных щитов на основе бронированных разведывательно-дозорных машин.

"Марш единства" проходит сегодня практически во всех областях Белоруссии - на улицу вышли жители Витебска, Бреста, Могилеве, Гродно, Бобруйска.

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция результаты выборов не признала, посчитав их сфальсифицированными.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

 

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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06.09.2020, 23:09
Гость: :))

В смысле "где"? Занимаются своими делами. Они свой выбор сделаи - их кандидат теперь президент. Какой им смысл бегать по городу в воскресение и кому-то что-то доказывать? Они же не проплаченные Соросом или Газпромом клоунята...
06.09.2020, 22:59
Гость: респект и

поддержка вышедшим против "пожилого инкассатора" !
06.09.2020, 22:54
Гость: Валентин

Ликвидировать "устаревшую промышленность" (значит, и вузы с техникумами, и академию наук РБ) - ума не надо.
Что планирует открывать школьная учительница англ.языка "Тихановская"?
Чем деньги зарабатывать?
06.09.2020, 22:38
Гость: Alx

Укротролли мне эту сказку уже рассказывали. Зря стараешься.
06.09.2020, 22:35
Гость: Александр

Гопники должны быть разогнаны и точка, никаких майданов и разрушения Белоруссии.
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