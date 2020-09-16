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Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти

18:43 16.09.2020
Фото с сайта babariko.vision

Обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии предъявлены члену президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет республики.

Наказание по ч. 3 ст. 361 УК, по которой предъявлено обвинение Колесниковой, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Она находится под стражей, расследование продолжается.

Колесникова была задержана в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора она была заключена под стражу. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она проходила контроль вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

Кравцов и Родненков в Киеве рассказали, что Колесникову силой хотели выдворить из страны. Сама оппозиционерка требует возбудить дела о своем похищении, незаконном лишении свободы и угрозе убийством.

По делу о призывах к захвату власти также задержаны член президиума Координационного совета Максим Знак и юрист штаба совета Илья Салей. 

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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17.09.2020, 15:54
Гость: Ну, если

62 года на престоле в Англии - не захват, то уж 26, чего там...
В Белоруссии хоть конституция есть, и места в парламенте по наследству не передают, как в Англии.
17.09.2020, 13:24
Гость: Народ выборов захотел?

Откуда пишете, работничек?
Народ хочет спокойной жизни и что бы зарплату платили. А Вы лично хотите другого? Сомневаюсь...
Выборы - тема Вашего хозяина, так и пишите.
17.09.2020, 13:22
Гость: Большинство кого, простите?

Большинство, кроме всех рабочих, сельских работников, учителей, врачей, силовиков, пенсионеров, инженерно-технических работников, практически всех банкиров и их подчиненных, крупных торговцев и всех их подчиненных.
Все эти люди ясно понимают, что их сократят, оптимизируют, перераспределят, если друзья этой мадамы захватят власть.
-
Остальных - конечно, большинство.
17.09.2020, 13:16
Гость: От таких жестов,

как у нее - обычно рабочие места сжимаются. Причем очень скоро.
В 1991 в России победили либералы, а а 1992 уже начался голод.
17.09.2020, 13:13
Гость: Вы правы, конечно.

Не ее дело лезть в дела белорусов.
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