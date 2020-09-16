Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти

18:43

Обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии предъявлены члену президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет республики.

Наказание по ч. 3 ст. 361 УК, по которой предъявлено обвинение Колесниковой, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Она находится под стражей, расследование продолжается.

Колесникова была задержана в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора она была заключена под стражу. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она проходила контроль вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

Кравцов и Родненков в Киеве рассказали, что Колесникову силой хотели выдворить из страны. Сама оппозиционерка требует возбудить дела о своем похищении, незаконном лишении свободы и угрозе убийством.

По делу о призывах к захвату власти также задержаны член президиума Координационного совета Максим Знак и юрист штаба совета Илья Салей.