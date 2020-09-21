В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

08:30

Вашингтон подтвердил свое намерение выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с февраля 2021 года. Об этом в интервью газете "КоммерсантЪ" заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, Белый дом готов подписать "уже завтра" разработанный ими "президентский меморандум", предваряющий продление данного документа. По словам Биллингсли, данный документ является рамочным и не требует ратификации. Он будет работать до момента подписания нового полноценного договора, который призван заменить ДСНВ.

В случае, если российская сторона откажется от подписания меморандума сейчас, то после ноябрьских выборов в США "могут появиться новые условия".

"Думаю, что если к тому моменту мы не продвинемся вперед, то у нас возникнет ряд новых условий, на которых нам придется настаивать. Но пока предложение остается в силе в том виде, в котором мы его сделали", - сказал Биллингсли.

Сам же ДСНВ в том виде, в котором документ существует сейчас, США считают не выгодным, так как по их мнению "он накладывает ограничения на Штаты и не накладывает их на Россию". Если договор не будет заключен, то США, по словам Биллингсли, проведут масштабную модернизацию своих ядерных сил.

"Россия в основном закончила модернизацию своего ядерного арсенала. Мы свою только начинаем. И мы будем чрезвычайно рады продолжить ее без ограничений, предусматриваемых ДСНВ", - заявил Биллингсли.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года.