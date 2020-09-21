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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

08:30 21.09.2020

Вашингтон подтвердил свое намерение выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с февраля 2021 года. Об этом в интервью газете "КоммерсантЪ" заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. 

По его словам, Белый дом готов подписать "уже завтра" разработанный ими "президентский меморандум", предваряющий  продление данного документа. По словам Биллингсли, данный документ является рамочным и не требует ратификации. Он будет работать до момента подписания нового полноценного договора, который призван заменить ДСНВ.

В случае, если российская сторона откажется от подписания меморандума сейчас, то после ноябрьских выборов в США "могут появиться новые условия".

"Думаю, что если к тому моменту мы не продвинемся вперед, то у нас возникнет ряд новых условий, на которых нам придется настаивать. Но пока предложение остается в силе в том виде, в котором мы его сделали", - сказал Биллингсли.

Сам же ДСНВ в том виде, в котором документ существует сейчас, США считают не выгодным, так как по их мнению "он накладывает ограничения на Штаты и не накладывает их на Россию". Если договор не будет заключен, то США, по словам Биллингсли, проведут масштабную модернизацию своих ядерных сил. 

"Россия в основном закончила модернизацию своего ядерного арсенала. Мы свою только начинаем. И мы будем чрезвычайно рады продолжить ее без ограничений, предусматриваемых ДСНВ", - заявил Биллингсли.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. 

Темы: Ядерное оружие, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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21.09.2020, 15:42
Гость: Ваня

На главном фронте борьбы с сша РФ ничего не делает! Главный фронт- финансовый. Продажа золота в наглию не объяснимая глупость. Еще бы было понятно если бы золото продавалось в КНР и помогла бы КНР избавиться от трежерис.Если продаем золото то поддерживаем доллар. Может тогда будем продавать и кинжалы с посейдонами? Судя по предложению покупки вакцины у ЕС можем выручить порядка 2 млрд.
21.09.2020, 15:07
Гость: Зачем нам этот договор,

если мы попадем в рай?
21.09.2020, 14:50
Гость: ABCD

Почему то не описано это условие в статье.
А оно очень нахальное по сути. "Москва должна привести за стол переговоров Китай", то есть заставить по мнению США Китай сделать то, что нужно США. Понятно, что требование абсурдное. Зачем РФ тащить Китай на чужие разборки? Если США нужно то пускай сами заключают с Китаем свои личные национальные соглашения.
США хотят опять таскать каштаны чужими руками.
21.09.2020, 13:40
Гость: gvozd

тем временем...
--
США направили на северо-восток Сирии мобильные РЛС обнаружения воздушных целей семейства Sentinel, увеличили частоту патрулирования воздушного пространства Сирии истребителями ВВС США, для сопровождения сухопутных патрулей задействовали ударные вертолеты.
--
такая вот "борьба" со сгашным игилом который они сами и создали.. и который никогда не шнырял вокруг изначально захваченных пендсией нефтяных полей.
характерно, что рф никогда не обсуждает и не поднимает вопрос Незаконного Вторжения, Окупации Сирии и Захвата нефтяных месторождений педосатанистами.
21.09.2020, 13:15
Гость: Чингис

Увы,но окончательно сбрендивших от безнаказанности "демократизаторов" все равно придется гасить любой ценой.Так,как это было с евро-фашизоидами 75 лет назад.Мы - 1000-летняя худо-бедно,но Империя,воевавшая сотни войн.И у толстозадых по сравнению с нами - шансов на выживание нет.Мы и в землянке не сдохнем.
Но Мир станет чист и справедлив :)
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