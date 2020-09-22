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Владимир Путин выступил в ООН и предложил участникам бесплатную вакцинацию

19:43 22.09.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Президент России Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент напомнил, что «в 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок». При этом он обратил внимание на то, что «попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюренбергского трибунала - это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом, это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства».

Также Путин отметил, что для восстановления мировой экономики необходима «расчистка от ограничений и санкций». По его словам, это стало бы «хорошим подспорьем для восстановления глобального роста и сокращения безработицы».

Говоря о российской вакцине от коронавируса, Владимир Путин заявил о готовности бесплатно предоставить «Спутник-V» для сотрудников ООН. «Предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений», - заявил он во время своего выступления.

Первоочередным вопросом российский президент назвал продление СНВ-3 (истекает 5 февраля 2021 года) и заявил о необходимости выйти на комплексные договоренности в сфере международной безопасности. Также он отметил, что Россия предлагает заключить юридически обязывающий международный документ о запрете на размещение оружия в космосе.

Темы: Коронавирус, Организация объединенных наций (ООН), Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.09.2020, 02:56
Гость: Лида Алматинская

И что, очередь из ООНовских добровольцев уже выстроилась?
22.09.2020, 23:55
Гость: Гость

Ах, ах, работники ООН являются бедняками... и как-то так.
22.09.2020, 22:45
Гость: Свидомому гопнику

Бандеры отличаются забугорной дебильностью и брехунством.
22.09.2020, 22:29
Гость: Был ООН,

и нет ООН.
22.09.2020, 22:27
Гость: Серж Кетгутович

Самолёт - хорошо!
Субмарин - хорошо!
Парашют - хорошо!
А олени - лучше!!!
Все комментарии (14)
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