Владимир Путин выступил в ООН и предложил участникам бесплатную вакцинацию

19:43

Президент России Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент напомнил, что «в 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок». При этом он обратил внимание на то, что «попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюренбергского трибунала - это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом, это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства».

Также Путин отметил, что для восстановления мировой экономики необходима «расчистка от ограничений и санкций». По его словам, это стало бы «хорошим подспорьем для восстановления глобального роста и сокращения безработицы».

Говоря о российской вакцине от коронавируса, Владимир Путин заявил о готовности бесплатно предоставить «Спутник-V» для сотрудников ООН. «Предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений», - заявил он во время своего выступления.

Первоочередным вопросом российский президент назвал продление СНВ-3 (истекает 5 февраля 2021 года) и заявил о необходимости выйти на комплексные договоренности в сфере международной безопасности. Также он отметил, что Россия предлагает заключить юридически обязывающий международный документ о запрете на размещение оружия в космосе.