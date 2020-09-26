Названа предварительная версия крушения военного самолета Ан-26 на Украине

12:40

Самолет Ан-26, потерпевший крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, вероятно, зацепился за землю крылом.

«Предварительный анализ дает основания полагать, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации с него можно будет делать выводы», — приводит слова министра обороны Украины Андрея Тарана РБК.

Он также сообщил, что, скорее всего, у воздушного судна отказал не двигатель, а один из датчиков в нем. Министр отметил, что агрегат имел запас износа более 5 тыс. летных часов.

Таран рассказал, что самолет выполнял плановый тренировочный полет для обучения курсантов. «За штурвалом находился пилот-инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом», — пояснил глава Минобороны Украины.

В свою очередь Государственное бюро расследований Украины проверяет такие версии случившегося:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Ан-26 разбился 25 сентября вечером возле города Чугуева в Харьковской области во время учебного полета. На его борту было 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили.

В результате авиакатастрофы погибли 25 человек, двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, один из них позже скончался.