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Названа предварительная версия крушения военного самолета Ан-26 на Украине

12:40 26.09.2020
Фото: Государственная служба Украины по ЧС

Самолет Ан-26, потерпевший крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, вероятно, зацепился за землю крылом. 

«Предварительный анализ дает основания полагать, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации с него можно будет делать выводы», — приводит слова министра обороны Украины Андрея Тарана РБК.

Он также сообщил, что, скорее всего, у воздушного судна отказал не двигатель, а один из датчиков в нем. Министр отметил, что агрегат имел запас износа более 5 тыс. летных часов.

Таран рассказал, что самолет выполнял плановый тренировочный полет для обучения курсантов. «За штурвалом находился пилот-инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом», — пояснил глава Минобороны Украины.

В свою очередь Государственное бюро расследований Украины проверяет такие версии случившегося:

  • катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
  • катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
  • ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Ан-26 разбился 25 сентября вечером возле города Чугуева в Харьковской области во время учебного полета. На его борту было 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. 

В результате авиакатастрофы погибли 25 человек, двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, один из них позже скончался.

 

Темы: Украина, Военная авиация в мире, Происшествия в мире
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