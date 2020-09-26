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При крушении Ан-26 под Харьковом погибли 25 человек

09:49 26.09.2020
Стоп-кадр из видео

Вечером в пятницу, 25 сентября, при заходе на посадку возле города Чугуева в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. По словам председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, незадолго до крушения пилот сообщал об отказе двигателя.

На борту Ан-26, помимо экипажа, находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, полет был учебным.

В результате авиакатастрофы погибли 25 человек, двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает "Интерфакс".

Как сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), одного курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) в последнюю минуту не допустили к полету. Таким образом, на борту самолета находились 27, а не 28 человек, как считалось ранее.

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины). На месте происшествия работают сотрудники военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

Для выяснения всех обстоятельств и причин катастрофы создана государственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Олег Уруский.

В субботу в Харьковскую область приедет президент Украины Владимир Зеленский.

Темы: Украина, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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26.09.2020, 14:59
Гость: о как!

Так в чем Чингис не прав?
26.09.2020, 14:56
Гость: о как!

Напрасно спорите-три двигателя!
26.09.2020, 14:47
Гость: Ты

вроде подкидывал им свою визитку, а теперь славствуешь, домофон.
26.09.2020, 14:19
Гость: Чингису

Ты бы голову из телевизора вынул, браток.
26.09.2020, 14:14
Гость: Так Бандера и Шухевич

ваши Герои. А ребята, которые погибли (пусть земля им будет пухом) учились в Харькове - русском городе в военном училище имени настоящего трижды Героя Советского Союза (Героя России и Украины) Ивана Никитовича Кожедуба, похороненого на Новодевичьем Кладбище в Москве, который для вас теперь не герой, и вы его заменили на псевдогероев - антигероев - нацистов, а значит и ребята герои не ваши, а герои Новороссии, в которую несомненно возратиться как историческая справедливость Харьков.
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Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, ботов
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