При крушении Ан-26 под Харьковом погибли 25 человек

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Вечером в пятницу, 25 сентября, при заходе на посадку возле города Чугуева в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. По словам председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, незадолго до крушения пилот сообщал об отказе двигателя.

На борту Ан-26, помимо экипажа, находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, полет был учебным.

В результате авиакатастрофы погибли 25 человек, двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает "Интерфакс".

Как сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), одного курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) в последнюю минуту не допустили к полету. Таким образом, на борту самолета находились 27, а не 28 человек, как считалось ранее.

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины). На месте происшествия работают сотрудники военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

Для выяснения всех обстоятельств и причин катастрофы создана государственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Олег Уруский.

В субботу в Харьковскую область приедет президент Украины Владимир Зеленский.