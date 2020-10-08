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В Совете безопасности Киргизии не знают местонахождение главы государства

12:07 8.10.2020
Сооронбай Жээнбеков
Фото с сайта wikipedia.org

В целях безопасности власти Киргизии приняли решение закрыть государственную границу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Совета безопасности страны Омурбека Суваналиева. 

Кроме того, по словам Суваналиева, первые лица страны покинули свои рабочие места и находятся в конспиративных локациях. В частности это касается президента страны Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова.

Суваналиев добавил, что первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. 

В свою очередь пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева заявила, что Жээнбеков находится в Бишкеке и продолжает выполнять свои обязанности. По ее словам, глава Киргизии лично проводит переговоры с представителями всех политических сил.

С 5 октября в Киргизии проходят протестные акции оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Правоохранительные органы применили силу против демонстрантов, пытавшихся проникнуть в здание парламента. 

6 октября ЦИК отменил результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября.

По данным Минздрава Киргизии, за медицинской помощью обратились более тысячи человек, один человек от полученных травм скончался.

Темы: Киргизия, Борьба оппозиции за власть за рубежом, Беспорядки в Киргизии
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 14:49
Гость: Русский

...аборигены съели Кука! Кинули каменюку и нету Кука.
08.10.2020, 14:41
Гость: Штурман

Очередной майдан в Кыргызстане закончится после того когда армия возьмет власть и организует новые выборы под контролем силовиков. Противостояние и анархия не могут долго продолжаться так как скоро в Бишкеке закончится продукты питания из-за закрытия банков и отсутствия денег у горожан. В этих условиях начнутся грабежи и погромы и военным придется вмешаться чтобы навести порядок. Дело не ограничится одним погибшим во время захвата здания администрации президента и только отстрел мародеров и грабителей позволит навести порядок в стране. Не пора ли ввести в Киргизию силы ОДКБ чтобы предотвратить последствия очередного майдана и навести порядок для проведения повторных выборов депутатов и досрочных-президента?
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