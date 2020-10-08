В Совете безопасности Киргизии не знают местонахождение главы государства

12:07

В целях безопасности власти Киргизии приняли решение закрыть государственную границу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Совета безопасности страны Омурбека Суваналиева.

Кроме того, по словам Суваналиева, первые лица страны покинули свои рабочие места и находятся в конспиративных локациях. В частности это касается президента страны Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова.

Суваналиев добавил, что первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций.

В свою очередь пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева заявила, что Жээнбеков находится в Бишкеке и продолжает выполнять свои обязанности. По ее словам, глава Киргизии лично проводит переговоры с представителями всех политических сил.

С 5 октября в Киргизии проходят протестные акции оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Правоохранительные органы применили силу против демонстрантов, пытавшихся проникнуть в здание парламента.

6 октября ЦИК отменил результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября.

По данным Минздрава Киргизии, за медицинской помощью обратились более тысячи человек, один человек от полученных травм скончался.