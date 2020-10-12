ЕФСР одобрил кредит Белоруссии в 500 миллионов долларов

17:29 12.10.2020

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) 9 октября одобрил предоставление Минску кредита в размере 500 миллионов долларов из собственных средств. Об этом 12 октября сообщили в Минфине РФ. Отмечается, что из выделенных средств Белоруссия профинансирует прогнозируемый дефицит бюджета, что позволит предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня.

Согласно принятым условиям, кредит выдается на срок до десяти лет с льготным периодом пять лет. Средства выделяются под плавающую процентную ставку. Она определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в американских долларах сроком на семь лет.

«Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Белоруссии, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медпомощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

В Минфине добавили, что Белоруссия получит кредит в миллиард долларов от России, который будет проведен двумя траншами. Так, первую половину денег Минску переведут в 2020 году, а остальную — в 2021-м.