Германия, Франция и Польша призвали к новым выборам в Белоруссии

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Страны "Веймарского треугольника" – Франция, Германия и Польша – призывают к проведению новых выборов в Белоруссии, говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

"Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Они (страны) призывают к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - ред.), без внешнего вмешательства", - цитирует заявление "Интерфакс".

Представители Берлина, Парижа и Варшавы поддерживают усилия ОБСЕ по установлению диалога между белорусскими властями и гражданами, призывают освободить политических заключенных и начать сотрудничать в рамках Московского механизма ОБСЕ.

"Они приветствуют жесткий ответ ЕС посредством принятия санкций, за выполнением которых будут регулярно следить и готовность принять дальнейшие ограничительные меры, включая меры против субъектов и высокопоставленных официальных лиц, включая А. Лукашенко", - сказано в документе.

Также три страны призывают Еврокомиссию разработать план по экономической поддержке Белоруссии и ее граждан.

"Мы приветствуем немецкую программу гражданского общества "Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России", которая открыта для польских и французских представителей гражданского общества", - сказано в тексте. Программа подразумевает выделение на поддержку гражданского общества около 1 миллиона евро.

2 октября Совет ЕС утвердил дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц. В санкционный список включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию против манифестантов в ходе мирных протестов. Имя Лукашенко не внесли в санкционный список.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.10.2020, 23:52
    Гость: Оллес

    Ну а мы "трэбуемо" угодных нам выборов во Франции,Германии,на Кукраине и в русофобской Пшеции.
    А в Латвии вообще выборов нет - там през...а назначают пиндо-хозяева.
    А Транп пущай остается,так и быть.

  3. 15.10.2020, 23:22
    Гость: У меня всё бел-

    Снова эти проплаченные с литовскими флагами и польским наречьем. Нужно всех белоруссоязычных выслать из РБ обратно в Польшу, особенно представителей ватикана.

  4. 15.10.2020, 23:18
    Гость: правильно призвали, так Лукашенке и надо

    Нечего было рисовать себе 80%, чтоб избежать второго тура.
    = на свободную страну Беларусь-ха-ха-ха, средний палец считаете надо показать?
    Есть способ лучше, приехать на границу, повернуться спиной в сторону Франции и показать......так в деревнях раньше бабы делали. Высшая форма оскорбления оппонента))))0

  5. 15.10.2020, 23:15
    Гость: замечание вскользь

    Они ничего кроме новых выборов предложить не могут? А реформа формы правления? Что же это Польша не может предложить изменить форму правления из суперпрезидентской, при которой президент занимается вопросами строительства коровников, вывоза навоза на поля и т.п., в нормальную парламент-президентскую. Как в Польше или во Франции. Для начала. Затем предложить программу модернизации экономики, инвестиционную программу, чтобы реально инвестиции пошли.. А то дай им бесплатно хрен знает кого в президенты при формально огромных полномочиях без царя в голове. Ну, типа Зе в Украине. Так тот хотя бы "бизнес" с идиотскими юмором и фильмами соорудил, а эта кто?

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