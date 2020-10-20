Украина построит две военно-морские базы на Черном море

Украина планирует построить две военно-морские базы на Черном море. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к Верховной раде.

"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", — приводит его слова РИА Новости.

Как объяснил Зеленский, Киев создает армию, которая не позволит отдать украинские территории, а тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность.

"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела", — заявил глава государства.

По его словам, в этом случае речь идет не о мести, а о справедливости. При этом Зеленский отметил, его "ключевые приоритеты — мир в Донбассе и "деоккупация Крыма".
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2020, 21:51
    Гость: да пока российский Газпром

    Украине долги регулярно выплачивает.А 3 лярда с Януковича спросишь.В Ростове он.

  2. 20.10.2020, 21:42
    Гость: Да ты, шо?!

    1. В два счёта остаться без штанов в 2014 году - это экономический успех Украины?
    2. А если вдруг уничтожат все 8 "катеров", то разрушительная цепная реакция с большим количеством ответвлений пойдёт в обратную сторону по всей Нэзалэжной!
    3. Должок в 3 лярдика когда будете отдавать?

  5. 20.10.2020, 20:06
    Гость: blog2038,.

    "какой экономических успех возникнет при строительстве баз :)..это обычно - расход"
    ---
    Одним строительством расход не ограничивается.
    .
    Постоянная поддержка действующей базы требует постоянный расход.
    .
    Вокруг действующего объекта такой величины обычно экономически начинает развиваться прилегающая зона и так далее.
    .
    Кроме того индустрия всей страны начинает работать на поддержку и соответственно цепная реакция приобретает бОльшое колличество ответвлений ...

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