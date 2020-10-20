Украина построит две военно-морские базы на Черном море

14:09 20.10.2020

Украина планирует построить две военно-морские базы на Черном море. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к Верховной раде.

"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", — приводит его слова РИА Новости.

Как объяснил Зеленский, Киев создает армию, которая не позволит отдать украинские территории, а тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность.

"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела", — заявил глава государства.

По его словам, в этом случае речь идет не о мести, а о справедливости. При этом Зеленский отметил, его "ключевые приоритеты — мир в Донбассе и "деоккупация Крыма".

