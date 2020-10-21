У Трампа обнаружили банковский счет в Китае

10:39 21.10.2020

Издание The New York Times обнаружило банковский счет главы США Дональда Трампа, открытый на территории Китая. Отмечается, что это было обнаружено при изучении налоговых бумаг президента.

Согласно документам, сеть отелей, принадлежащая семье Трампа, в последний раз выплачивала налоги в Китае в 2018 году. Издание считает, что Трамп планировал закрепиться в КНР и его проекты продолжали работать еще некоторое время после того, как он начал президентскую кампанию в 2016 году.

При этом, издание пишет, что речь идет о незначительных суммах. По словам самого Трампа, филиал его компании, расположенный в КНР, был заморожен в 2015 году и с тех пор остается неактивным.

Организация Трампа также владеет рядом зарегистрированных в КНР предприятий. Издание напоминает, что фирма THC China Development в 2017 году принесла более 17 миллионов долларов прибыли: судя по всему, это связано с контрактом на управление отелем в Нью-Йорке. Газета также упоминает ряд случаев, когда влиятельные китайские предприниматели, связанные с правительством, приобретали у главы США дорогостоящую недвижимость.

С 2017 года США ведут торговую войну с Китаем. В начале 2020 года стороны решили пойти на взаимные уступки и заключили «первую фазу» сделки, тогда Пекин согласился закупать больше американских товаров. Однако позже американская сторона обвинила Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса и отказалась заключать «вторую фазу сделки».