В Баку сообщили о смерти россиянина после ракетного удара по Гяндже

13:04 24.10.2020

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила в субботу о смерти гражданина России, пострадавшего неделю назад при ракетном обстреле города Гянджа.

"Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин Российской Федерации Маяков Артур Владимирович, 2007 года рождения, скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Как в свою очередь проинформировал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, в Гяндже Артур гостил у своей тети. Он отметил, что мальчик будет похоронен в соответствии с православными традициями при содействии городской администрации и храма Александра Невского.

17 октября Гянджа - второй по величине город Азербайджана - подвергся ракетной атаке, осуществленной армянскими вооруженными силами. Согласно данным азербайджанской стороны, с территории Армении по нему были выпущены по меньшей мере две баллистические ракеты "Скад", которые попали в центральные жилые кварталы.