В Баку сообщили о смерти россиянина после ракетного удара по Гяндже

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила в субботу о смерти гражданина России, пострадавшего неделю назад при ракетном обстреле города Гянджа.

"Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин Российской Федерации Маяков Артур Владимирович, 2007 года рождения, скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Как в свою очередь проинформировал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, в Гяндже Артур гостил у своей тети. Он отметил, что мальчик будет похоронен в соответствии с православными традициями при содействии городской администрации и храма Александра Невского. 

17 октября Гянджа - второй по величине город Азербайджана - подвергся ракетной атаке, осуществленной армянскими вооруженными силами. Согласно данным азербайджанской стороны, с территории Армении по нему были выпущены по меньшей мере две баллистические ракеты "Скад", которые попали в центральные жилые кварталы. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.10.2020, 20:56
    Гость: Вот бы только Дед не струсил

    Если Азербайджан с Россией договорятся, сразу Запад начнет психовать и поддерживать Армению. Такова жизнь. Но Азербайджан, понятно, более лакомый кусок.

  2. 24.10.2020, 20:49
    Гость: Между прочим, ковид частично этому помог

    Эпоха Пороха прошла. Это было время ложных иллюзий для обеих сторон.

  3. 24.10.2020, 20:38
    Гость: Vlodo03

    Вам нужно писать так-нам бы наворованное сохранить-Львов,Тарнополь,Станислав,Черновицы,Подкарпатье.

  4. 24.10.2020, 20:17
    Гость: ты только не забудь свиснуть

    судя по вашим немногочисленным комментариям про убиенного российского мальчика 13 лет,Азербайджан завсегда "За",чтоб воссоединиться.
    Вот специально для вас "Азербайджан сообщает о наступлении по всей линии фронта" чтоб отомстить за российского мальчика и сразу по освобождению своих территорий российская база от договорного Алиева перейдет на его территорию.Он же ни какой-то там несговорчивый Порох,при котором российская база пришла на донбасс только после распятого мальчика в красных шортиках

  5. 24.10.2020, 18:43
    Гость: Захар

    Ну вам то виднее. Вы мастера по разбазариванию территорий, начиная с острова змеиный. Не лопните со смеха, когда сожмётесь до Подола.

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