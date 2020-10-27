Протестующие против запрета на аборты перекрыли дороги в Польше

10:28 27.10.2020

В Польше пятый день продолжаются массовые акции протеста против принятого в конце прошлой недели Конституционным судом республики решения о том, что прерывание беременности из-за выявления патологии плода не соответствует положениям конституции страны.

Недавно протестующие начали перекрывать дороги в разных городах страны.

Так, в центре Варшавы люди с транспарантами и лозунгами собрались на самых оживленных перекрестках и улицах, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта, передает ТАСС. На транспарантах видны фразы: «Позор», «Это война», «Право на аборт - право человека».

Накануне в 16:00 по местному времени участники протестов остановили свои автомобили на ключевых дорогах не менее сотни польских городов. В столице велосипедисты заблокировали движение общественного транспорта, а пешеходы просто сели на проезжай части. В час пик весь город был заблокирован. Также были заблокированы главные улицы в Кракове, Вроцлаве и Щецине.

Отмечается, что протестующие пропускают только автомобили скорой помощи. Полиция пока не вмешивается в происходящее.

По информации издания Onet Wiadomości, в Варшаве водитель BMW сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.