Протестующие против запрета на аборты перекрыли дороги в Польше
В Польше пятый день продолжаются массовые акции протеста против принятого в конце прошлой недели Конституционным судом республики решения о том, что прерывание беременности из-за выявления патологии плода не соответствует положениям конституции страны.
Недавно протестующие начали перекрывать дороги в разных городах страны.
Так, в центре Варшавы люди с транспарантами и лозунгами собрались на самых оживленных перекрестках и улицах, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта, передает ТАСС. На транспарантах видны фразы: «Позор», «Это война», «Право на аборт - право человека».
Накануне в 16:00 по местному времени участники протестов остановили свои автомобили на ключевых дорогах не менее сотни польских городов. В столице велосипедисты заблокировали движение общественного транспорта, а пешеходы просто сели на проезжай части. В час пик весь город был заблокирован. Также были заблокированы главные улицы в Кракове, Вроцлаве и Щецине.
Отмечается, что протестующие пропускают только автомобили скорой помощи. Полиция пока не вмешивается в происходящее.
По информации издания Onet Wiadomości, в Варшаве водитель BMW сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.
Kolejna odsłona protestu kobiet. Kilkadziesiąt osób blokuje al. Racławickie w Lublinie. Akcja jest prowadzona w kilku miejscach równocześnie. Tworzą się ogromne korki.#zakazaborcji #strajkkobiet pic.twitter.com/L1IJnrxXar
— Sebastian Białach (@sebabialach) October 26, 2020
Комментарии читателей Оставить комментарий
предлагаешь польским бабам больного ребенка,с патологией рожать?
Тысячи беларусов глупенькие,один Алесь умный, всё знает и всё понимает. Ты откель строчишь свои умные комменты, страдалец?
Ага, оказывается бумеранг организованных протестов в соседней стране может и по самим организаторам ударить. Ну что пшечки - не рой другому яму - сам в нее попадешь?
Задержаны вчера 246 женщин, это про то, как действует полиция. Просто на западе о своих проблемах не принято говорить вслух, да и думать про себя опасно. И, впрямь, это же не Белоруссия, где из мухи, простите, котлеты, слона лепят.
Поляки,оказывается,иногда разумные законы принимают.