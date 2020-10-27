Протестующие против запрета на аборты перекрыли дороги в Польше

В Польше пятый день продолжаются массовые акции протеста против принятого в конце прошлой недели Конституционным судом республики решения о том, что прерывание беременности из-за выявления патологии плода не соответствует положениям конституции страны.

Недавно протестующие начали перекрывать дороги в разных городах страны.

Так, в центре Варшавы люди с транспарантами и лозунгами собрались на самых оживленных перекрестках и улицах, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта, передает ТАСС. На транспарантах видны фразы: «Позор», «Это война», «Право на аборт - право человека».

Накануне в 16:00 по местному времени участники протестов остановили свои автомобили на ключевых дорогах не менее сотни польских городов. В столице велосипедисты заблокировали движение общественного транспорта, а пешеходы просто сели на проезжай части. В час пик весь город был заблокирован. Также были заблокированы главные улицы в Кракове, Вроцлаве и Щецине.

Отмечается, что протестующие пропускают только автомобили скорой помощи. Полиция пока не вмешивается в происходящее.

По информации издания Onet Wiadomości, в Варшаве водитель BMW сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2020, 14:48
    Гость: очень глупые закон

    предлагаешь польским бабам больного ребенка,с патологией рожать?

  2. 27.10.2020, 14:05
    Гость: Мдя

    Тысячи беларусов глупенькие,один Алесь умный, всё знает и всё понимает. Ты откель строчишь свои умные комменты, страдалец?

  3. 27.10.2020, 11:44
    Гость: Чики-пики

    Ага, оказывается бумеранг организованных протестов в соседней стране может и по самим организаторам ударить. Ну что пшечки - не рой другому яму - сам в нее попадешь?

  4. 27.10.2020, 11:18
    Гость: Алесь

    Задержаны вчера 246 женщин, это про то, как действует полиция. Просто на западе о своих проблемах не принято говорить вслух, да и думать про себя опасно. И, впрямь, это же не Белоруссия, где из мухи, простите, котлеты, слона лепят.

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