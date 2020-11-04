Евросоюз согласовал санкции против Лукашенко

19:37 4.11.2020

Постоянные представители стран — членов Евросоюза одобрили новые санкции против правительства Белоруссии. В санкционный список включен президент республики Александр Лукашенко.

«Послы одобрили новый черный список, в который входят представители властей, включая Лукашенко», — заявил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Он добавил, что решение вступит в силу после утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале Евросоюза.

В начале октября Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Тогда ЕС решил не включать в список президента республики, так как Евросоюз рассчитывал продолжить с ним диалог, напоминают «Известия».

Однако 21 октября депутаты Европарламента приняли рекомендации для Евросоюза по пересмотру отношений с республикой, а также призвали как можно скорее ввести санкции против главы страны.