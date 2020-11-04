Евросоюз согласовал санкции против Лукашенко
Постоянные представители стран — членов Евросоюза одобрили новые санкции против правительства Белоруссии. В санкционный список включен президент республики Александр Лукашенко.
«Послы одобрили новый черный список, в который входят представители властей, включая Лукашенко», — заявил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
Он добавил, что решение вступит в силу после утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале Евросоюза.
В начале октября Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Тогда ЕС решил не включать в список президента республики, так как Евросоюз рассчитывал продолжить с ним диалог, напоминают «Известия».
Однако 21 октября депутаты Европарламента приняли рекомендации для Евросоюза по пересмотру отношений с республикой, а также призвали как можно скорее ввести санкции против главы страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Плакать будет Герасим!!
А если Лукашенко санкции против них введёт? кто поплачет
Ему по любому бы не прилось, президентом можно стать после 33-х или 35-ти лет.
тем более мальчик нервенный, укусил стюардессу.
и че..
я вот все жду, Когда же наконец введут санкции против Этнических тираний в прибалтике и конкретно против чиновнико эССтонии - за организацию дискриминации русского населения, превышение полномочий, пытки и даже убийство русских детей протестовавших простив сноса фашистами памятника солдатам осбождавших талин от немецких нацистов.
ах да, то были русские дети в эССтонии - их можно убивать..
докаркаешься законы и рБ и в РФ приняли и вычислят и найдут.