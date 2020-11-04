Евросоюз согласовал санкции против Лукашенко

© KM.RU, Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by

Постоянные представители стран — членов Евросоюза одобрили новые санкции против правительства Белоруссии. В санкционный список включен президент республики Александр Лукашенко. 

«Послы одобрили новый черный список, в который входят представители властей, включая Лукашенко», — заявил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Он добавил, что решение вступит в силу после утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале Евросоюза.

В начале октября Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Тогда ЕС решил не включать в список президента республики, так как Евросоюз рассчитывал продолжить с ним диалог, напоминают «Известия».

Однако 21 октября депутаты Европарламента приняли рекомендации для Евросоюза по пересмотру отношений с республикой, а также призвали как можно скорее ввести санкции против главы страны.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.11.2020, 22:52
    Гость: Коле править не придется.

    Ему по любому бы не прилось, президентом можно стать после 33-х или 35-ти лет.
    тем более мальчик нервенный, укусил стюардессу.

  4. 04.11.2020, 22:21
    Гость: gvozd

    и че..
    я вот все жду, Когда же наконец введут санкции против Этнических тираний в прибалтике и конкретно против чиновнико эССтонии - за организацию дискриминации русского населения, превышение полномочий, пытки и даже убийство русских детей протестовавших простив сноса фашистами памятника солдатам осбождавших талин от немецких нацистов.
    ах да, то были русские дети в эССтонии - их можно убивать..

Все комментарии (10)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации