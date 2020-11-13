Швеция признала провал своей стратегии борьбы с коронавирусом
Власти Швеции признали ошибочным свой подход в отношении коронавирусной инфекцией, пишет РБК со ссылкой на The Financial Times.
По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, они рассчитывали, что осенью эпидемиологическая ситуация будет лучше, чем в странах вводивших карантин, за счет выработки коллективного иммунитета.
Однако оказалось, что сейчас число госпитализированных с COVID-19 в Швеции растет быстрее, чем в любой другой стране Европы. Так, в Стокгольме каждый пятый тест на инфекцию является положительным, а количество новых случаев заражения на душу населения в 8 раз больше, чем в Финляндии и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии.
"А у них (Финляндии и Норвегии - прим. ред) ситуация осенью должна была быть хуже, потому что у нас должен был появитсья коллективный иммунитет", - заявила вирусолог Лена Эйнхорн.
На данный момент в Швеции выявлено 171 365 случаев заражения коронавирусом, умерли 6122 человека. 5 ноября в стране за сутки COVID-19 заболели рекордное число людей с начала эпидемии — 4744.
Ранее шведские власти отказались от введения строгих ограничений, рассчитывая на то, что распространение коронавируса прекратится само вследствие выработки коллективного иммунитета. Однако уже осенью власти Швеции начали ужесточать карантинные требования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кому не указ был бы Дядюшка Сэм!
Одна Беларусь ещё рыпаться пробует...
Её-то хотя бы он с кашей не слопает?
pcr тест выявляет присутствие определенных нуклеотидов в генетическом материале.
что бы выявить микроскопические вкрапления, приходится делать "увеличение" называемое циклами.
после 35и циклов увеличения - найти можно все что угодно...
в "тестировании" которое проводится в рф по указаниям ВОЗ и сша используют 40 и более циклов "увеличения" - то есть это голимая фикция.
по признанию "вирусного царя" сша фаучи, который стоит в центре этой аферы, после 35 циклов "увиличения" - Невозможно выделить вирус.. его слишком мало даже для анализа в лаборатории... это просто молекулы..
что еще удобно в этом тестировании - можно Произвольно крутить "увеличение" в любую сторону по хотелкам политического руководства педосатанистов.
это Афера.
все верно.
белоруссию мировой Кагал в упор не замечает, иврейская пресса тупо делает вид что нет такой страны, если это не описанию "сгашного диктатора"..
однако швеция была постоянным Раздражителем, им постояянно тыкали в лицо тем что ситуация с Говидом в швеции не порядки Лучше чем в странах где вводили незаконные карантины по приказам из сша.
то что шведы в конце концов сломаются, было ясно.
The Financial Times, РБК и КМ врут.
Не признавала Швеция провала своей стратегии.
Она признала ошибки в прогнозировании числа инфицированных на осень. Они надеялись, что число выявленных будет меньше, а их не стало меньше.
Ничуть не удивительно, сезонное ОРВИ приходит каждый год и число больных из года в год примерно одно и то же. Конечно, возможны колебания в одну и другую сторону. И сезон только начался.
Поэтому стало ещё больше вопросов к качеству тестов: что они выявляют?
Пусть статистику по психически больным дадут и сравнят, хватит лапшу вешать.Еще не вечер.