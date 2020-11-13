Швеция признала провал своей стратегии борьбы с коронавирусом

10:15 13.11.2020

Власти Швеции признали ошибочным свой подход в отношении коронавирусной инфекцией, пишет РБК со ссылкой на The Financial Times.

По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, они рассчитывали, что осенью эпидемиологическая ситуация будет лучше, чем в странах вводивших карантин, за счет выработки коллективного иммунитета.

Однако оказалось, что сейчас число госпитализированных с COVID-19 в Швеции растет быстрее, чем в любой другой стране Европы. Так, в Стокгольме каждый пятый тест на инфекцию является положительным, а количество новых случаев заражения на душу населения в 8 раз больше, чем в Финляндии и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии.

"А у них (Финляндии и Норвегии - прим. ред) ситуация осенью должна была быть хуже, потому что у нас должен был появитсья коллективный иммунитет", - заявила вирусолог Лена Эйнхорн.

На данный момент в Швеции выявлено 171 365 случаев заражения коронавирусом, умерли 6122 человека. 5 ноября в стране за сутки COVID-19 заболели рекордное число людей с начала эпидемии — 4744.

Ранее шведские власти отказались от введения строгих ограничений, рассчитывая на то, что распространение коронавируса прекратится само вследствие выработки коллективного иммунитета. Однако уже осенью власти Швеции начали ужесточать карантинные требования.