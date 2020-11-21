Тихановская предложила приравнять белорусских силовиков к террористам

© KM.RU, TUT.BY

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что будет добиваться признания Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) и ОМОНа террористическими организациями. 

Политик встретилась с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком во время зарубежного визита. Стороны обсудили международные расследования против преступлений в Белоруссии, а также запуск процесса признания силовых структур террористическими организациями, пишут "Известия".

Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства европейской страны согласился способствовать данному вопросу. При этом ранее представители Тихановской заявили, что бывший кандидат в президенты добивается отключения Белоруссии от международной системы SWIFT.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.11.2020, 00:41
    Гость: Как женщина Тихановская мне совсем не нравится

    Нравится президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а на втором месте Майя Санду.

  2. 22.11.2020, 00:27
    Гость: infa 100%

    Во время попытки гос.перворота со стороны накуренных недополяков ни один белорус не пострадал

  3. 21.11.2020, 23:59
    Гость: Гостю

    К вопросу о кухарах: кушай манную кашу, которую по твоим щекам размазывают
    "цивилизованные" политики Латвии, Литвы и польши...

  4. 21.11.2020, 23:56
    Гость: Задумаемся

    ...а не несёте ли Вы .....? Для начала поясните, чем применение водомётов и газов в Париже отличается от "внесудебных расправ" в Белоруссии. Ах, я не учёл, в "цивилизованных" странах это норма, а Лукашенко таких прав не имеет.

  5. 21.11.2020, 23:55
    Гость: Ты прав:терроризм- попытка достижения полит. целей

    Эта технология запатентована самим Лениным :
    -«Прекрасный план!Доканчивайте его вместе с Дзержинским.Под видом „зелёных“(мы потом на них свалим)пройдём на 10—20 вёрст и перевешаем кулаков,попов, помещиков.Премия: 100.000 р.за повешенного…»
    Литвин А.Л.«Красный и Белый террор в России в 1917—1922 годах»
    :Убить лопатами жену -инвалида Склифасовского-свалить на махновцев-присвоить имя Склифасофского институту.
    -Убийство ледорубом Троцкого
    -Красные бригады,занимавшиеся политческим терроризмом и пропавшие с развалом СССР.
    -Взрыв двух пассажирских составов под Уфой(У горбачева тогда кресло качалось!)
    -Сахар-гексоген
    (125 терактов с 1999по2013 унесших жизни более 1800чел и более 5800 чел ранены.С 2014 года теракты неожиданно прекратились вылившись в один большой- нападение на Украину.)
    -Смерть Литвиненко
    -Смерть Березовского
    -Убийство Немцова
    -Загадочная смерть Никиты Исаева
    В Беларуси
    -странное покушение в 1994,организованное с целью разжалобить электорат для правильного выбора президента Лукашенко
    -убийство Миколуцкого(водочный бизнес)
    -Загадочная смерть49-летнего политика Геннадия Карпенко,который, по мнению многих, должен был стать руководителем Беларуси в 2001 году. Трагическая судьба Виктора Гончара и Анатолия Красовского.Жуткая расправа с Юрием Захаренко.Про все эти события специально для россиян был показан фильм "Крестный батька" в 2010году
    -"теракт" 2008 устрашения в уже созданном полицейском государстве
    -"теракт2011"(метро) много жертв и казненны невиновные.

Все комментарии (57)
Выбор читателей
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов бойкотом «голубых огоньков»
«Русская идея» современной войны
© KM.RU, Алексей Белкин
Митинги отменят, подстрекателей уволят, иноагентов посадят
Чревато ли официальное присутствие Анкары в Закавказье дальнейшей турецкой экспансией на Северный Кавказ?
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Минэк предложил выдавать иностранцам «золотые паспорта» за 10 млн руб.
Лукашенко не допустит приватизации крупных предприятий со стороны России
Минфин рекомендовал россиянам игру «Не в деньгах счастье»
© KM.RU, Алексей Белкин
В Госдуму внесен законопроект о «вынужденно безработных»
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций
Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Великобритании
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
Голландский журналист подключился к конференции глав Минобороны стран ЕС