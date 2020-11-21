Тихановская предложила приравнять белорусских силовиков к террористам

14:16 21.11.2020

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что будет добиваться признания Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) и ОМОНа террористическими организациями.

Политик встретилась с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком во время зарубежного визита. Стороны обсудили международные расследования против преступлений в Белоруссии, а также запуск процесса признания силовых структур террористическими организациями, пишут "Известия".

Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства европейской страны согласился способствовать данному вопросу. При этом ранее представители Тихановской заявили, что бывший кандидат в президенты добивается отключения Белоруссии от международной системы SWIFT.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране.