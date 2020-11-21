Тихановская предложила приравнять белорусских силовиков к террористам
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что будет добиваться признания Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) и ОМОНа террористическими организациями.
Политик встретилась с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком во время зарубежного визита. Стороны обсудили международные расследования против преступлений в Белоруссии, а также запуск процесса признания силовых структур террористическими организациями, пишут "Известия".
Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства европейской страны согласился способствовать данному вопросу. При этом ранее представители Тихановской заявили, что бывший кандидат в президенты добивается отключения Белоруссии от международной системы SWIFT.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нравится президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а на втором месте Майя Санду.
Во время попытки гос.перворота со стороны накуренных недополяков ни один белорус не пострадал
К вопросу о кухарах: кушай манную кашу, которую по твоим щекам размазывают
"цивилизованные" политики Латвии, Литвы и польши...
...а не несёте ли Вы .....? Для начала поясните, чем применение водомётов и газов в Париже отличается от "внесудебных расправ" в Белоруссии. Ах, я не учёл, в "цивилизованных" странах это норма, а Лукашенко таких прав не имеет.
Эта технология запатентована самим Лениным :
-«Прекрасный план!Доканчивайте его вместе с Дзержинским.Под видом „зелёных“(мы потом на них свалим)пройдём на 10—20 вёрст и перевешаем кулаков,попов, помещиков.Премия: 100.000 р.за повешенного…»
Литвин А.Л.«Красный и Белый террор в России в 1917—1922 годах»
:Убить лопатами жену -инвалида Склифасовского-свалить на махновцев-присвоить имя Склифасофского институту.
-Убийство ледорубом Троцкого
-Красные бригады,занимавшиеся политческим терроризмом и пропавшие с развалом СССР.
-Взрыв двух пассажирских составов под Уфой(У горбачева тогда кресло качалось!)
-Сахар-гексоген
(125 терактов с 1999по2013 унесших жизни более 1800чел и более 5800 чел ранены.С 2014 года теракты неожиданно прекратились вылившись в один большой- нападение на Украину.)
-Смерть Литвиненко
-Смерть Березовского
-Убийство Немцова
-Загадочная смерть Никиты Исаева
В Беларуси
-странное покушение в 1994,организованное с целью разжалобить электорат для правильного выбора президента Лукашенко
-убийство Миколуцкого(водочный бизнес)
-Загадочная смерть49-летнего политика Геннадия Карпенко,который, по мнению многих, должен был стать руководителем Беларуси в 2001 году. Трагическая судьба Виктора Гончара и Анатолия Красовского.Жуткая расправа с Юрием Захаренко.Про все эти события специально для россиян был показан фильм "Крестный батька" в 2010году
-"теракт" 2008 устрашения в уже созданном полицейском государстве
-"теракт2011"(метро) много жертв и казненны невиновные.