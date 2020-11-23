Эсминец ВМС США «Дональд Кук» зашел в акваторию Черного моря

00:51 24.11.2020

Ракетный эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75) 23 ноября вошел в акваторию Черного моря. Его действия отслеживают силы и средства Черноморского флота.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Дональд Кук" ВМС США, зашедшего 23 ноября 2020 года в акваторию Черного моря», - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

По информации 6-ого оперативного флота США, эсминец вошел в Черное море в целях проведения операций по поддержанию безопасности.

«Эсминец управляемого ракетного оружия класса Arleigh Burke ("Эрли Берк") USS Donald Cook 23 ноября вошел в Черное море для поддержки союзников и партнеров по НАТО», - цитирует «Интерфакс» сообщение.

С начала 2020 года это уже седьмой заход боевого корабля ВМС США в Черное море.

Напомним, эсминец USS Donald Cook оснащен крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis. Наряду с другими эсминцами ВМС США он размещен на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis (в Румынии и Польше) они являются частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО).

Также следует отметить, что согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря не должно превышать 21 день.